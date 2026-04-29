Fuerte reclamo de los jueces de la provincia a Kicillof para que se cubran las vacantes en la Suprema Corte

Los jueces de la Corte bonaerense lanzaron un fuerte reclamo a Axel Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. “Somos tres, cuando debiéramos ser siete”, dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte “se encuentra inéditamente desintegrada”.

Las palabras de Torres no fueron aisladas. A su lado, en la sala de audiencias de la Corte, estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.

Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. “El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática”, planteó.

Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.

Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. “Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales”, dijo.

El magistrado además presionó al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, para avanzar durante este año en la cobertura de más de 200 cargos vacantes en el Poder Judicial y recordó la situación crítica que se vivió meses atrás cuando esas vacancias llegaban a más de 700.

LPO contó que en diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, y el radicalismo que conduce el senador Maximiliano Abad, para avanzar con los pliegos de la Suprema Corte.

En las semanas previas a la votación del presupuesto, se reunieron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores del gobernador; Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo; Alexis Guerrera, por el massismo; y Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. Kicillof participó vía teléfono en altavoz.

El acuerdo fue enviar en diciembre tres pliegos para que sean aprobados junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo.

En tanto, un cuarto pliego se enviaría al Senado antes de la feria judicial de julio de este año. Ese lugar debe ser para el radicalismo, puntualmente para el sector de Abad.

Se sabe que a las cuatro vacancias se puede sumar una quinta. Es que en La Plata dan por hecho la decisión de la jueza Kogan de jubilarse.

LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. “Hasta acá llegué”, dijo tras el recuento definitivo de los votos.