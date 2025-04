Fuerte rechazo a la gestión económica de Javier Milei y al FMI 

​

Más de la mitad de la población opina que el nuevo acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional exhibe la debilidad de la administración libertaria y no su fortaleza. Y la base de esa opinión, es que Milei pasa prácticamente por su peor momento porque se cayeron las expectativas: el 54 por ciento de los ciudadanos tiene malas o muy malas expectativas de que la economía del país se recupere y el 51 por ciento no cree que la inflación siga bajando. Esas opiniones negativas no se alteran porque no modifican las tres preocupaciones principales que hoy tienen los argentinos: que no llegan a fin de mes; que no perciben que la inflación esté bajando en los niveles que menciona Milei y las situaciones de extrema violencia e inseguridad. Más allá de la publicidad de los medios adictos, la Casa Rosa hubiera preferido una devaluación después de las elecciones. El desbande de las últimas semanas, obligó a cortar la hemorragia con el dinero que vendrá del nuevo endeudamiento con el FMI y el apoyo político de Washington.

Las conclusiones sobre el pulso de la opinión pública surgen de una amplísima encuesta, especial para Página/12, realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron a 1.800 ciudadanos de todo el país, a partir de encuestas on line hechas a usuarios de las principales plataformas de Internet y con la muestra consolidada en proporción a las edades, sexo y nivel económico-social de los consultados.

Lo que más impacta de los datos es que Milei está casi en su peor momento, contrariamente a lo que dicen desde la Casa Rosada. Algunos voceros oficialistas disparan que el presidente tiene el respaldo del 70 por ciento de la población, cuando en la actualidad transita sólo el 42 por ciento de opiniones buenas o muy buenas y 57 por ciento de ciudadanos que lo ven mal o muy mal.

Eso es lo que lleva de inmediato a las críticas respecto del acuerdo con el FMI. “Con respecto al supuesto levantamiento del cepo -señala Bacman- es más que evidente que aún está todo por verse. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, el que tiene que salir a pelearla todos los días es muy difícil que le pueda tan siquiera llegar. La mayor parte de los argentinos tienen hoy en día tres preocupaciones importantes: sueldos e ingresos que no alcanzan para llegar a fin de mes, la inflación que está aumentando y como consecuencia de la devaluación seguirá creciendo y la inseguridad, que cada día es más significativa, acompañada por situaciones de extrema violencia”.

El dato más notorio de la encuesta del CEOP es que el ritmo de baja en las opiniones de Milei se aceleró a partir de febrero. “Entre febrero y abril comenzó un descenso más pronunciado -remarca Bacman-, aunque en tal caída influyeron dos factores: los económicos propiamente dichos (expectativas de crecimiento de la economía y aceleración de la inflación) y las consecuencias del Criptogate, una estafa con cripto monedas que sorprendió a los argentinos y que tuvo al propio Milei como uno de los principales protagonistas. Es innegable que existe una especial sensibilidad en la opinión con respecto al éxito del modelo económico, aunque desde la irrupción de la estafa cripto, se instaló de manera indubitable la percepción que el presidente también es parte de la casta, y, en definitiva, que es `más de lo mismo’. Dicho de otro modo, es parte del propio sistema que prometió combatir”.

Los números son indudables: el 53,6 por ciento de los consultados dice que hay malas o muy malas expectativas de que la economía del país se recupere en los próximos meses. El 51 por ciento afirma que tiene malas o muy malas expectativas de que la inflación siga bajando. Y, en un tema que no es menor, los jubilados, las opiniones todavía son más adversas a la administración libertaria: el 61,2 por ciento sostiene que está de acuerdo con las protestas de los jubilados.

Es casi público, que el gobierno estaba más bien desesperado por llegar a un acuerdo con el FMI y conseguir los fondos para aguantar hasta los comicios de octubre, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas semanas sufría una hemorragia casi diaria de dólares, la suba del blue y el aumento de la inflación. Como es obvio, la publicidad sobre “la salida del cepo” produce un efecto inicial, pero los datos no auguran que sea de larga duración, dada la mala imagen del Fondo y sus planes.

Bacman lo resume así: “los resultados de la encuesta son más que elocuentes: seis de cada 10 argentinos poseen imagen negativa del organismo internacional. Aquellos que lo ponderan de modo positivo, alcanzan al 36 por ciento, que son los que representan al núcleo duro de apoyo que tiene Milei. La palabra FMI es percibida por la mayor parte de los argentinos como sinónimo de crisis. Está fuertemente instalado en el imaginario colectivo, incluso atravesando varias generaciones, que en cada crisis económica siempre estuvo, de alguna u otra manera, el FMI instalado como parte del problema. Pero lo más grave no solo descansa en la imagen: en este trabajo de campo, cuando se pregunta si recurrir al FMI es una fortaleza o una debilidad para la gestión Milei, la respuesta obtenida es más que contundente: 5,5 de cada 10 argentinos consideran que recurrir al Fondo es una debilidad. Vale la pena también puntualizar dos datos son la expresión contundente del riesgo que asume el gobierno al tomar ese crédito: el 20 por ciento de los que optaron por Milei en el balotaje lo perciben como una debilidad y apenas 3 de cada 10 independientes lo interpretan como una verdadera fortaleza. O sea, el gobierno necesitará mucha destreza técnica y política para no repetir el fracaso de Macri en 2018”.

Bacman analiza que, en primer lugar, las elecciones legislativas son distintas en cada uno de los 24 distritos: “son provincias diferentes”, concluye. Aun así, el factor plebiscitario, Milei sí, Milei no, siempre está presente de alguna manera.

Y en ese punto, la cuestión económica es casi decisiva. El consultor sostiene que “el anuncio del otorgamiento del nuevo préstamo del FMI, presentado pomposamente como la tercera etapa del modelo económico de gestión, implica de forma inexorable una devaluación encubierta y si tal cosa ocurriera traerá aparejado el recrudecimiento de la inflación en nuestro país. Milei y su equipo hubieran preferido aguantar sin devaluar hasta después de las elecciones de octubre, pero las exigencias del Fondo fueron inquebrantables y el equipo económico no le pudo torcer el brazo. Ahora no le queda más que esperar a que lo tenga que ocurrir pase rápido y que los melones se vayan acomodando en el carro de aquí a las elecciones nacionales de medio término. Es indudable que pasarán muchas cosas en los meses venideros, siempre con la economía en el centro de la escena”.

El mensaje que viene de la Casa Rosada, junto con la coalición empresaria y los medios alineados, con champagne y festejos por el supuesto levantamiento del cepo en base a dólares del nuevo endeudamiento, parece contradecirse con las preocupaciones centrales del ciudadano común: el centro está en que con los actuales sueldos y jubilaciones resulta más que difícil llegar a fin de mes; las paritarias están freezadas muy por debajo del aumento de precios; el índice de inflación crece y, además, no refleja la realidad, mientras que tampoco hay respuestas a una crisis social creciente que se refleja en casi todos los ámbitos.