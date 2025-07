Freno económico y fuga de inversiones: el Financial Times dinamita el relato de Milei 

​

Referente global del pensamiento de mercado, defensor del Estado mínimo y de las reglas del capitalismo financiero, el Financial Times sorprendió esta semana al poner bajo la lupa el experimento económico de Javier Milei. En una nota publicada el 14 de julio y en declaraciones posteriores a Radio Urbana, Michael Stott, su editor para América Latina, desarmó con precisión quirúrgica el esquema que –aunque aún tiene el aplauso de los mercados financieros– empieza a mostrar sus fisuras en la economía real.

“El peso está muchísimo más fuerte que al inicio del gobierno, y esa sobrevaluación condiciona toda la política económica”, alertó. Para Stott, el tipo de cambio artificialmente apreciado opera como un corset: impide acumular reservas, destruye la competitividad exportadora y potencia el desequilibrio externo. “Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, sin cuidar el resto, termina mal”, dijo, en una frase cargada de memoria económica argentina.

Récord de argentinos viajando afuera y caída en la producción industrial

Una de las postales más visibles del “peso potente” es el turismo récord hacia el exterior: más de 8,4 millones de argentinos salieron del país entre enero y abril, un 68 % más que el año pasado, señala el artículo . “Vivo en Río y hay una avalancha de turistas argentinos”, graficó Stott. “El balance turístico se volvió fuertemente negativo”.

Mientras tanto, las exportaciones industriales pierden competitividad, importar se vuelve más rentable que producir y las reservas del Banco Central no crecen porque el Gobierno evita comprar dólares, para no alterar el tipo de cambio planchado.

Empresarios que aplauden pero no invierten: la paradoja que amenaza al modelo Milei

“El presidente tiene el aplauso empresarial más fuerte de las últimas décadas, pero no hay inversiones reales. Los empresarios no abren las billeteras”, señaló Michael Stott, en un diagnóstico tan contundente como preocupante. Aunque el gobierno ultraderechista suma elogios del sector financiero y algunos empresarios, la economía real sigue sin despegar. Empresas como Telefónica o Itaú están vendiendo activos y sacando dólares, aprovechando un peso fuerte que les facilita la salida, en vez de quedarse a invertir. “Eso no genera confianza a largo plazo”, señaló Stott. El único sector que muestra algo de dinamismo es el petrolero y minero, pero el resto de la industria está en pausa o directamente se desinvierte . Muchas empresas llevan años queriendo irse y, con el dólar alto, encuentran un momento propicio para cerrar sus operaciones. Así pasa con gigantes como Telefónica y Carrefour, que prefieren vender ahora antes que arriesgarse a quedarse.

Para los empresarios argentinos, la expectativa está puesta en que el modelo pueda sostenerse en el tiempo. Pero el problema es político y estructural: “El ciclo electoral de dos años genera incertidumbre permanente”, explicó Stott. Aunque Milei confía en las legislativas de octubre, los inversores miran más allá y dudan de la continuidad.

Superávit fiscal, pero sin sustento político