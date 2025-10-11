Franja de Gaza: arranca el plan de paz con un repliegue israelí  

​

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor ayer al mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

“El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)”, confirmó el Ejército, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.

Primera fase

A su vez el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, ratificó en la red social X el comienzo del armnisticio. “El Pentágono confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla”, dijo. “El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó”, agregó.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como “línea amarilla” dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, EFE pudo comprobar cómo decenas de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Los soldados abandonaron también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital. En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaban más del 80 %.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- siguen siendo peligrosas debido a la “concentración de tropas”; así como la entrada al mar Mediterráneo.

Peligro

“También se advierte a los residentes que, en la zona sur de la Franja, es extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah, la zona del Corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis”, añadió sobre las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado.

Por su parte el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamas entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.

“Estamos acorralando a Hamas por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas”, advirtió el mandatario.

Netanyahu alagó también las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la ofensiva bélica- que en dos años ha arrasado la Franja y causado más de 67.000 palestinos muertos-, como la invasión de Rafah -considerada una “línea roja” por el expresidente Joe Biden-, o la toma de la divisoria gazatí con Egipto.

“Pero también les digo, por ponerlo suavemente, que no fue fácil. Tuve que enfrentar enormes presiones, tanto internas como externas: presión para no entrar en Rafah, presión para no tomar el eje de Filadelfia, presión para no operar en otros escenarios, presión para detener la guerra y retirarme de la Franja, cuando Hamás, Hezbolá, el régimen de Asad e Irán estaban en la cúspide de su poder”, añadió. “Pero rechacé firmemente todas estas presiones, porque tenía una única consideración en mente: la seguridad de Israel”, insistió.

Netanyahu agradeció también a su equipo negociador la finalización del acuerdo, encabezado por su ministro de Asuntos Extratégicos, Ron Dermer, y sobre todo a Trump y a su enviado especial, para Oriente Medio, Steve Witkoff.

“Quiero agradecer al presidente Trump su liderazgo global y sus incansables esfuerzos para formular este plan para el regreso de los secuestrados. En este sentido, también ha demostrado una vez más su gran amistad con nuestro pueblo y nuestro país”, concluyó.

Mientras tanto Israel mató al menos a 19 palestinos en la Franja de Gaza ayer, el día en que formalizó la entrada en vigor del alto el fuego, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.

Los últimos ataques

La agencia palestina de noticias Wafa reportó ayer algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino. Según fuentes del enclave consultadas por EFE, la mayoría de los bombardeos en Gaza, vetada a la prensa internacional desde hace dos años, se produjeron antes del mediodía, cuando el ejército israelídio por iniciado el alto el fuego.

Además, las mismas fuentes informaron de que durante la jornada de ayer los equipos de defensa civil han recuperado 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza, después de que las tropas completaran esta mañana la primera retirada pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como ‘línea amarilla’ dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, EFE pudo comprobar cómo miles de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Hamás dispone ahora de 72 horas para entregar a los 48 rehenes que siguen en su poder, de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida.

Apoyo europeo

Por suparte el primer ministro británico, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que celebraron el alto el fuego declarado en Gaza y pidieron a las partes que cumplan con lo establecido en el plan.

“Acogemos con satisfacción el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio, la liberación prevista de rehenes y la reanudación de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza», escribieron los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos en conjunto como el ‘E3’, en unanota difundida por el gobierno británico.

En este sentido, Starmer, Macron y Merz rindieron “homenaje” al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los mediadores de Egipto, Catar y Turquía por auspiciar la iniciativa; recordaron que es fundamental “que todas las partes cumplan plenamente y sin demora con sus obligaciones” y se mostraron dispuestos a apoyar las conversaciones sobre el plan y a contribuir en el mismo.

Nos comprometemos a apoyar paquetes sustanciales de ayuda humanitaria a través de las agencias de la ONU que se entregarán tan pronto como entre en vigor el alto el fuego», agregaron.

Asimismo, los países del E3 expresaron que estaban de acuerdo en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe dar su pleno respaldo al plan y apoyar su implementación.