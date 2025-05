Francos desmintió a Adorni por la postergación del anuncio sobre los “dólares del colchón” 

​

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió al vocero presidencial y candidato libertario porteño Manuel Adorni respecto al fallido anuncio económico que el Gobierno pensaba realizar esta semana. Francos aseguró que el motivo por el cual se postergó la medida para el blanqueo de dólares “del colchón” se debe a que los funcionarios aún no han definido las cuestiones técnicas y el marco normativo. Así dejó en offside a Adorni, quien el jueves había asegurado en sus redes sociales que la razón por la cual se había decidido finalmente no hacer el anuncio era evitar que el kirchnerismo pudiera “acusar de electoralista” a La Libertad Avanza.

El ministro coordinador explicó que en el Gobierno “todavía se está trabajando en su encuadre jurídico” en la redacción de la normativa que posibilite la implementación del nuevo blanqueo que impulsa la gestión de Javier Milei. “Uno tiene la idea y después hay que encuadrarla. La idea es incentivar el uso de los dólares fuera de la economía y se requiere encuadrarlo jurídicamente, todavía no está listo y están trabajando en eso”, afirmó Francos y consideró que “son varios temas” los que deben considerar y “no solamente el origen de los fondos, para el que por supuesto hay normas internacionales a las que la Argentina está adherida, como el GAFI [por el Grupo de Acción Financiera Internacional], y cumplimos con las normas”.

Durante el cierre de campaña del jueves, Adorni anunció que no se presentarían las medidas con las cuales el Gobierno busca que los ahorristas utilicen sus dólares. “No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, escribió el vocero de Milei en su cuenta de X, que iba a ser una de las figuras libertarias en participar de la conferencia de prensa en la cual se anunciaría la medida económica.

En las últimas dos semanas, Adorni buscó apuntalar su imagen como candidato libertario para las elecciones legislativas en la Ciudad, en un contexto en el cual desde Casa Rosada pretenden arrebatarle al macrismo su predominancia sobre el electorado porteño. Además de realizar recorridas por diversos barrios de la Capital acompañado de funcionarios del Gobierno nacional y hasta del propio presidente Milei, Adorni se aprovechó de su rol de vocero presidencia –que no abandonó para hacer campaña– para protagonizar el anuncio de las principales medidas tomadas por la administración de La Libertad Avanza de los últimos días, como la reducción de impuestos a la importación de celulares o el endurecimiento de la política migratoria, con el objetivo de capitalizarlas políticamente en las urnas este domingo 18 de mayo, en una actitud que los mismos libertarios catalogarían como propia de la “casta”.

El vocero candidato había reducido la frecuencia de sus conferencias de prensa hasta esta semana, casualmente la última antes de la elección porteña. El martes, Adorni anunció la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo y de su secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Adorni explicó que la medida se instrumentará en dos etapas: en la primera, que entrará en vigencia de inmediato con la publicación del decreto, se reducirá el arancel vigente del 16% al 8%, mientras que la segunda se implementará el 15 de enero de 2026, cuando el arancel pasará a 0% de manera definitiva.

Al día siguiente, Adorni presentó la reforma migratoria que impulsa el gobierno de Milei inspirado en las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, bajo el argumento de que en Argentina hay “una normativa migratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos”. Entre otras medidas, la iniciativa libertaria implica acortar los plazos de los procesos de apelación para las deportaciones, deportar a todo aquel extranjero que cometa cualquier tipo de delito, exigir el pago de los servicios de salud a inmigrantes “ilegales”, residentes transitorios y temporales, y endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente.

La medida que se iba a anuciar el jueves estaba vinculada a facilitar la utilización de los dólares de los ahorristas sin pedir origen de fondos. “Hay alrededor de 200 mil millones de dólares que los argentinos tienen bajo el colchón, y yo no me compro el cuento de que la gente no los gasta porque esos ahorros es lo último que se toca”, argumentó el ministro Luis Caputo y sostuvo que “muchos no lo hacen porque le rompen los cocos preguntando de dónde los sacó, los persiguen, les hacen creer que los van a ir a buscar”. “La idea es que puedas sacar los dólares de donde sea, comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”, concluyó.