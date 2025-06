Francos deberá volver al Senado a completar su informe de gestión 

​

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá volver a sentarse en la Cámara de Senadores para terminar su informe de gestión, a pesar de que ayer se retiró ofendido por la interpelación de una senadora de Tierra del Fuego que lo tildó de “mentiroso”. Lo oficializó la titular de la cámara alta Victoria Villaruel, quien lo citó para el próximo miércoles a las 11.

“Decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”, se descargó Francos en su cuenta de X luego de darse a la fuga por las acusaciones que recibió por parte de la senadora Cándida López. La fueguina criticó las políticas de la Casa Rosada hacia la provincia austral y sostuvo que “el presidente quiere entregar nuestra provincia a los yanquis y al mejor postor”.

El jefe de Gabinete intentó cerrar el tema y aseguró que con su visita interrumpida había cumplido con el Artículo 101, que lo obliga a asistir a dar el informe de gestión ante los legisladores. Pero el presidente del bloque peronista Frente Nacional y Popular, José Mayans, había anticipado que desde la oposición se motorizaría el pedido para retomar el informe este miércoles en caso de que Villaruel no lo hiciera.

“No se puede usar de excusa esto para no cumplir con obligaciones constitucionales”, había dicho Mayans, a quien aún le restaba su turno para interpelar a Francos. Como el presidente del bloque opositor, otros 18 senadores aún no habían hecho sus preguntas cuando el jefe de Gabinete decidió irse.

Francos ratificó hoy sus criticas a la senadora Cándida López en un reportaje que realizó a Radio Splendid, donde señaló que a esa legisladora “le queda grande el cargo”. “Lo de la senadora López me pareció totalmente fuera de lugar. Le queda grande a esta señora el cargo de senadora nacional”, aseveró.

Además, el jefe de Gabinete señaló acerca de los informes que brindó en el Congreso que “nunca hubo una falta de respeto ni en Diputados ni en Senadores que me obligaran a retirarme. De hecho, nunca me ha retirado. Pero yo no voy a admitir que una senadora me haga imputaciones y cargos que no corresponden de una manera que no corresponde”.

La fueguina había afirmado ayer que al Gobierno “poco le importa la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei, “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“La verdad que leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos. El funcionario, a su vez, pidió a López que se retractara, algo que la senadora no hizo.