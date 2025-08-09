Francos aseguró que Milei no dará marcha atrás con los decretos que rechazó Diputados 

​

En un nuevo contrataque al funcionamiento del Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el Gobierno desoirá el rechazo que Diputados hizo de los decretos delegados firmados por el Presidente porque, según sostuvo, las medidas tomadas allí fueron en el marco de los poderes delegados que el propio Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo en la Ley Bases.

La nueva artimaña argumentativa de Francos pretende poner al Poder Legislativo en una contradicción que no es tal, puesto que la propia Ley Bases le había puesto freno al avance de la motosierra en los organismos que Javier Milei dispuso eliminar y que Francos defiende.

Lo que dijo el jefe de Gabinete fue lo siguiente: “Es medio ridícula la situación porque si te delegan y después te rechazan cuando vos utilizás la delegación, es como una cosa ilógica”.

A lo que el funcionario se refirió fue al revés que Diputados le dio a los decretos delegados que anulan la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección de Vialidad, así como también los cambios sobre el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

“Ahora, en este caso, si se llegara a aprobar esto en el Senado, el Ejecutivo no puede vetar porque son delegaciones del Congreso, que el Congreso las retira después”, planteó.

Sin embargo, lo que la Ley Bases plantea en el inciso B del artículo 3 de su Capítulo I sobre Reformas del Estado es que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución” del INTI, el INTA, el Banco de Datos Genéticos y otros organismos explícitamente mencionados en la letra. Y en caso de que hubiera reestructuración “deberán garantizarse las funciones” que ya tenían. Cosa que no ocurrió tras los decretos presidenciales.

No obstante, durante una entrevista por la oficialista Radio Rivadavia Francos insistió con desacreditar al Congreso y advirtió que la posibilidad de que ambas cámaras rechacen esos decretos “va a tener algún impacto, pero no demasiado”, porque ya fueron instrumentados bajo supuesta autorización del Congreso.

“Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia”, dijo. Es decir que el Poder Ejecutivo desoirá a uno de los poderes de la república que lo controla y que el miércoles rechazó los DNU que transformaron o disolvieron el INTI, el INTA, Vialidad, el Instituto del Teatro y el Banco de Datos Genéticos (una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de derechos humanos).

En su insistencia, Francos criticó con retórica mileísta a los legisladores nacionales que votaron esas medidas, atribuyéndoles una supuesta contradicción: “Ha sido irresponsable que muchos diputados que apoyaron la ley Bases ahora jueguen en contra con estos temas”.

Con los mismos tópicos que son parte de la estrategia de campaña del oficialismo, también se la agarró con el kirchnerismo: “Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados son los que le autorizaron a los gobiernos anteriores kirchneristas funcionar todo el tiempo con delegación de facultades del Congreso”, agregó sin aclarar que esos poderes n o fueron utilizados para descomponer organismos clave.

Y en un intento más para salir indemne de las derrotas que se le vienen de frente al Gobierno, Francos se metió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con Milei y que no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.

“No sé si la presidenta del Senado tendrá la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior”, deslizó y cerró: “No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento”.