Finalizó el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle: registraron 9.421 casos

El estudio fue realizado en 19 provincias y reveló que la mayoría son hombres adultos, con empleo informal e ingresos parciales. El diagnóstico busca orientar políticas públicas con datos precisos sobre la problemática.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, finalizó el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle con el objetivo de contar por primera vez con un mapa integral, preciso y federal sobre esta problemática en todo el país.

Entre las 19 provincias adheridas —cinco jurisdicciones optaron por no participar— se contabilizó un total de 9.421 personas en situación de calle. Del total, el 17% son mujeres y el 83% varones.

En cuanto a la edad, el 92% corresponde a mayores de 18 años, mientras que el 6% se ubica por debajo de esa edad.

El operativo incluyó el despliegue de equipos nacionales y provinciales que realizaron entrevistas y registros mediante DataCalle, un módulo del Sistema Social diseñado para cargar datos con geolocalización incluso sin conexión.

El relevamiento se llevó a cabo tanto en espacios públicos como en dispositivos de alojamiento, entre ellos refugios, paradores y centros transitorios.

Del total identificado, el 84% accedió a responder el cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida.

A partir de 7.894 entrevistas, se determinó que el 52% tiene primaria completa y secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral; el 56% percibe transferencias sociales; el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

Además, el informe indicó que el 32% de las personas lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee Documento Nacional de Identidad.

Los datos reflejan la complejidad del fenómeno, con perfiles que combinan documentación vigente, empleo informal e ingresos parciales, pero también vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático.

El relevamiento se realizó en cumplimiento de la Ley 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo de estarlo.

Desde la cartera nacional destacaron que contar con esta información permitirá planificar y evaluar políticas públicas de manera más eficaz y coordinada entre Nación, provincias y municipios.