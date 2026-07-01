Figueroa y Weretilneck en la asunción de Santilli como Jefe de Gabinete

El gobernador de Neuquén participó de la ceremonia de asunción del nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei y destacó la importancia del diálogo, el federalismo y la búsqueda de consensos. También se expresó el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck.

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete del gobierno del presidente Javier Milei, en una ceremonia de jura que contó con la presencia de doce gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Entre los mandatarios presentes estuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien expresó sus felicitaciones a través de sus redes sociales y le deseó éxito en la nueva función.

“Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante”, publicó Figueroa.

La designación de Santilli se produce en un contexto de diálogo entre Nación y las provincias por distintos temas de agenda, entre ellos la reforma electoral, la eliminación de las PASO, la ejecución de obras públicas, el acceso a créditos internacionales y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la economía neuquina.

También el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, saludó al nuevo funcionario nacional y manifestó el acompañamiento de su provincia para fortalecer el trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

“Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos”, expresó el mandatario rionegrino.

La relación entre Santilli y Weretilneck se ha consolidado en torno a proyectos vinculados al desarrollo energético, la infraestructura y los reclamos por la reactivación de obras estratégicas como el Tren del Valle y las rutas nacionales 22 y 151, además del impulso a iniciativas relacionadas con Vaca Muerta.