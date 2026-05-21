Figueroa participó junto a Cornejo y Pullaro del evento anual de Asociación Conciencia

Los gobernadores debatieron en Buenos Aires sobre educación, talento y desarrollo productivo en una nueva edición de Multiplicar, el encuentro anual de Asociación Conciencia que reunió a referentes políticos, empresariales y sociales de todo el país.

Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) participaron este miércoles en una nueva edición de Multiplicar, el evento anual de recaudación de fondos organizado por Asociación Conciencia, que volvió a colocar a la educación en el centro de la agenda pública nacional.

El encuentro se realizó en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y provinciales, empresarios, sindicalistas, periodistas, referentes educativos y líderes sociales para debatir sobre los desafíos del sistema educativo argentino y su vínculo con el desarrollo productivo y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, empresarios como Jorge Brito, Marcos Bulgheroni y Luis Galli, representantes diplomáticos de Estados Unidos y China, además de referentes de organizaciones civiles y del ámbito educativo.

El eje central del evento fue un panel integrado por los tres mandatarios provinciales, moderado por el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández, quien destacó la urgencia de transformar la educación como herramienta de movilidad social.

“Hoy la educación es un problema de todos. Impacta en la riqueza que el país puede generar, en la calidad de nuestra democracia y, sobre todo, en las oportunidades reales que tiene cada persona para construir su proyecto de vida”, sostuvo Fernández durante la apertura.

Además, advirtió que “Argentina no puede darse el lujo de perder talento” y llamó a avanzar hacia soluciones concretas y escalables.

Durante su exposición, el gobernador neuquino Rolando Figueroa destacó los resultados del programa de becas Gregorio Álvarez, desarrollado junto a Asociación Conciencia.

“Son una solución para hogares que muchas veces no tienen otras oportunidades”, afirmó.

El mandatario detalló que actualmente el programa alcanza a 20 mil becarios, de los cuales 4 mil cursan estudios universitarios. Además, subrayó que el 80 por ciento pertenece a familias donde nadie había accedido previamente a la educación superior y que el 75 por ciento son mujeres.

Figueroa también puso en valor el rol de las tutorías brindadas por la organización.

“Lo que más valoran los chicos son las tutorías de Conciencia. Cuando un estudiante baja los brazos, Conciencia lo estimula para que siga”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “la educación es la gran herramienta para igualar el punto de partida porque el sálvese quien pueda es para los que ya están cerca de la meta”.

Por su parte, Alfredo Cornejo defendió el uso de sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y explicó que Mendoza reformuló el rol del preceptor para convertirlo en un tutor pedagógico que acompañe de manera más cercana las trayectorias educativas.

A su turno, Maximiliano Pullaro destacó las medidas adoptadas en Santa Fe para recuperar continuidad pedagógica.

“Teníamos un 32 por ciento de ausentismo docente y pasamos de 150 días de clases a casi 190 días efectivos”, afirmó.

En el cierre del evento, la presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives, sostuvo que la crisis educativa representa “un problema de desarrollo humano” y aseguró que “el capital humano es la infraestructura más crítica de la Argentina”.

Además, destacó que la organización logró duplicar su alcance durante el último año sin perder cercanía con cada estudiante.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Santiago Barrera, becario neuquino del programa Gregorio Álvarez, quien relató cómo el acompañamiento económico y pedagógico le permitió continuar sus estudios y proyectar un futuro diferente.

“Es muy importante que alguien nos acompañe a explorar este camino. La beca me permitió aportar en mi casa y pagar gastos para estudiar”, expresó.

El evento reafirmó la necesidad de fortalecer políticas públicas y alianzas estratégicas que consoliden a la educación como motor del desarrollo y herramienta clave para construir igualdad de oportunidades en todo el país.