Ficha Limpia con muchas dudas 

Desencajado por la dolorosa derrota en el Senado que rechazó por abrumadora mayoría a los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema que el presidente Javier Milei nombró por decreto, el oficialismo decidió apostar a una pelea golpe por golpe y convocó a una sesión este miércoles para tratar el proyecto de Ficha Limpia que apunta a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como candidata en las próximas elecciones. Si la Cámara alta aprueba el proyecto –que ya tiene media sanción de Diputados— se convertiría en ley y CFK quedaría inhabilitada para cualquier postulación. Aunque si la iniciativa no consigue la mayoría agravada (37 votos, la mitad más uno de su integrantes) por tratarse de una ley electoral, la misma no podrá volver a tratarse este año parlamentario y la ex presidenta no tendrá inconvenientes para presentarse –si lo decide– como candidata en estas elecciones. Por lo que desde La Libertad Avanza dejaron trascender que de no tener asegurados los votos abortarían la convocatoria a sesionar para evitar sumar una nueva derrota, especialmente porque enfrente tendrán a un interbloque de Unión por la Patria con 34 senadores abroquelados por el rechazo del proyecto. De todas maneras, ni libertarios ni peronistas estaban dispuestos a mostrar todas su cartas ante una sesión delicada, con números muy finos que podrían volcar a favor o en contra menos de un puñado de voluntades.

Desde el Gobierno intentaron sin suerte utilizar el proyecto de Ficha Limpia para tratar de postergar una derrota que se preveía inevitable con los candidatos a supremos de Milei: el juez federal Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Los libertarios propusieron el jueves pasado en la reunión de labor parlamentaria postergar una semana la sesión de ese día para tratar el pliego de los jueces y sumar al temario Ficha Limpia, pero ninguno de los bloques dialoguistas lo avaló. Ya en el recinto, el colaboracionista salteño Juan Carlos Romero insistió en incorporarlo al debate pero perdió en la votación: se trató de una jugada no consensuada con los dialoguistas que podrían acompañarla y en momentos que muchos de ellos ni siquiera estaban sentados en sus bancas.

Abrumados por el rechazo de los candidatos a supremos, el oficialismo buscó responder rápidamente y convocó a la sesión de este miércoles para tratar ficha limpia. La convocatoria la firmó esa misma noche el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. La vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo porque Milei había viajado a Florida en busca de una foto con Donald Trump.

Pero la fecha elegida no parece ser la mejor para que el Gobierno consiga el respaldo que necesita en un tema netamente electoral y que tiene –como afirman en UxP— nombre propio, el de CFK. La sesión será el mismo día que los gremios de las centrales sindicales se movilizarán al Congreso en apoyo al reclamo de los jubilados y en vísperas de un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del Gobierno.

Tampoco el momento es el ideal para la Casa Rosada: en medio de la convulsión internacional por las medidas adoptadas por el presidente estadounidense Trump, sin que Milei esboce una respuesta a las consecuencias que las mismas acarrearán para Argentina en su alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Además del regreso sin gloria de Mar A Lago, donde no obtuvo la foto con Trump ni respuesta concreta sobre el salvataje del FMI al que se aferra el Gobierno para sostener su política económica.

El proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara baja, propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, –como es el caso de la expresidenta en la cuestionada causa Vialidad– , no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales, según el artículo 25 del Código Electoral Nacional.

En el Senado, obtuvo el 19 de febrero dictamen de mayoría con las firmas de LLA, el PRO, la UCR, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. Sumados, más algunos monobloques que adhieren a la iniciativa, al oficialismo no le alcanza para llegar al número mágico: 37 para abrir la sesión y para alzarse con la aprobación, en la que esta vez por tratarse de una ley electoral no podrá desempatar Villarruel.

Por eso todas las miradas y la presión del Gobierno están puesto en algunos oficialismos provinciales, como el santacruceño el misionero, donde los senadores de Por Santa Cruz (2) y del Frente Renovador de la Concordia (2), podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado en una convocatoria aun con un final incierto.