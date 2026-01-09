Fernando Iglesias, nuevo embajador argentino en Bélgica

El ex diputado Fernando Iglesias fue designado oficialmente como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina en Bélgica, tras recibir el plácet del gobierno belga. El decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial, busca garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina mientras el Senado está de receso, en un momento clave para las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno argentino oficializó la designación de Fernando Iglesias como nuevo embajador en el Reino de Bélgica, luego de que su nombramiento recibiera el plácet de estilo del país europeo. La medida quedó formalizada mediante el decreto 6/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Senado de la Nación, amparado por el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que faculta al Ejecutivo a cubrir vacantes diplomáticas durante la inactividad legislativa.

Continuidad diplomática en un momento clave

El decreto enfatiza la necesidad de mantener la representación argentina en Bélgica, país estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina. La embajada en Bruselas permanecía vacante desde junio de 2025, y la designación de Iglesias busca asegurar la atención de asuntos diplomáticos e internacionales durante el período en que el Congreso se encuentra inactivo.

Experiencia y respaldo político de Iglesias

Aunque no pertenece a la carrera diplomática, Iglesias cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, que permite nombrar embajadores extraordinarios a personas con trayectoria profesional e idoneidad relevante.

El ex diputado, que presidió la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Baja, había acompañado previamente al presidente Javier Milei en giras internacionales y mantenido reuniones con el embajador belga, Hubert Cooreman, actuando como representante no oficial del país ante la Unión Europea.

Contexto internacional y acuerdos pendientes

La designación llega en un momento sensible: se espera en los próximos días la firma de un acuerdo comercial histórico entre Mercosur y la Unión Europea, luego de 25 años de negociaciones. El convenio podría garantizar un acceso anticipado de 45.000 millones de euros al presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) 2028, según adelantó la Comisión Europea.

La aprobación del plácet por Bélgica y la Comisión Europea, junto con la formalización del Ejecutivo argentino, asegura que Iglesias pueda asumir su cargo y fortalecer las negociaciones birregionales.

Costos y formalidades

El gasto derivado del nombramiento será imputado a las partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, según precisó el documento oficial. La medida garantiza la normalidad y continuidad de la misión argentina en Bruselas, reforzando la posición del país en la escena internacional.