Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Luego del feriado del 20 de junio, el calendario 2026 prevé un nuevo fin de semana largo en julio. Cuáles son los próximos feriados y días turísticos.

Tras el feriado por el Día de la Bandera, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar escapadas, viajes o simplemente organizar sus actividades durante la segunda mitad del año. El cronograma oficial de feriados 2026 todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de descansos extendidos.

La próxima fecha que modificará la rutina laboral será el jueves 9 de julio, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. La particularidad es que la jornada estará acompañada por un día no laborable con fines turísticos el viernes 10 de julio, lo que podría generar un fin de semana largo de hasta cuatro días para miles de trabajadores.

Sin embargo, el alcance de ese beneficio dependerá de cada sector y de la decisión de los empleadores, ya que los días no laborables tienen un régimen diferente al de los feriados nacionales.

El descanso más esperado de julio

El Día de la Independencia es uno de los feriados inamovibles del calendario argentino y recuerda la histórica sesión del Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon formalmente su independencia de la Corona española.

Este año, la fecha cae jueves y se complementa con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional.

Para los trabajadores alcanzados por esta disposición, el esquema permitirá un descanso consecutivo desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. No obstante, en el sector privado la decisión de otorgar o no el día libre queda en manos de cada empleador.

En cambio, para organismos públicos nacionales, entidades bancarias y compañías aseguradoras, la jornada funciona como asueto obligatorio.

Cómo sigue el calendario durante 2026

Después de julio, el cronograma nacional contempla varios feriados que darán lugar a nuevos fines de semana largos.

El lunes 17 de agosto se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Más adelante, el lunes 12 de octubre será el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el lunes 23 de noviembre se observará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

En diciembre también habrá una de las últimas oportunidades para disfrutar de un descanso extendido. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos y se unirá al feriado inamovible del martes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María.

El calendario cerrará con el feriado nacional de Navidad, que este año caerá viernes 25 de diciembre.

Los próximos feriados de 2026

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con varios fines de semana largos todavía por delante, el segundo semestre de 2026 ofrecerá nuevas oportunidades para el turismo interno y para quienes buscan organizar descansos antes del cierre del año.