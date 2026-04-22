Fallo en Mendoza: empresa de gaseosa tiene 5 días para pagar una indemnización de más de $800 millones

La Justicia de Mendoza dejó firme la condena contra Refres Now por un conflicto laboral. El monto supera los $807 millones y se originó por irregularidades en la relación con un exempleado.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el último recurso presentado por Refres Now y dejó firme una millonaria indemnización a favor de un trabajador despedido.

El fallo establece que la compañía deberá abonar $807.676.293,72 en un plazo de cinco días hábiles, más los intereses correspondientes hasta la cancelación total.

Por qué la Justicia ordenó el pago millonario

El conflicto se originó a partir de una demanda iniciada por un exempleado que trabajó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022.

Según la causa judicial, el trabajador denunció irregularidades en su relación laboral, como falta de registración adecuada, descuentos indebidos y presuntas maniobras de evasión previsional.

La Justicia consideró probado que el vínculo laboral comenzó en 2013, aunque fue formalizado recién en 2015 bajo esquemas que no reflejaban la verdadera relación de trabajo.

Qué dijo la Corte al rechazar el último recurso

El máximo tribunal provincial desestimó el recurso extraordinario presentado por la empresa, al considerar que no existía una cuestión federal que justificara la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Además, sostuvo que los argumentos de la defensa ya habían sido analizados en instancias anteriores, por lo que el planteo resultaba improcedente.

Cómo se definió el monto de la indemnización

En primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones.

Sin embargo, tras la revisión, la Suprema Corte ajustó el cálculo de los intereses, aplicando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y teniendo en cuenta el perfil económico del demandante.

Esto derivó en el monto final de más de $800 millones.