Fallida caravana de Milei en Lomas de Zamora: hay dos detenidos 

En un intento de llevar la atención a la campaña bonaerense y sacar del centro de los reflectores el escándalo por el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei protagonizó este miércoles una caravana fallida en Lomas de Zamora que se vio interrumpida por una protesta de vecinos. “Todo lo que dicen es mentira”, llegó a pronunciar el mandatario ante la consulta por los audios adjudicados a Diego Spagnuolo. La intervención de campaña terminó con piedrazos y botellazos contra los candidatos y dos personas detenidas.

"Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", fue la primera frase de Milei ante el micrófono de C5N, cuando fue consultado por las denuncias de su amigo, abogado y extitular de la Andis. El presidente lo dijo desde la caja de la camioneta que recorrió unas pocas cuadras sobre la Avenida Yrigoyen, arteria principal del partido del conurbano sur.

Unas horas antes del comienzo de la actividad de campaña, un grupo de vecinos se había concentrado en la plaza Grigera, ubicada a dos cuadras del lugar donde inició su breve recorrido la camioneta con la comitiva oficial. La caravana estaba convocada para las 14 en Yrigoyen y Laprida, pero arrancó a desde Colombres, a tres cuadras del punto de encuentro de la convocatoria, y recorrió solo esos metros por la avenida principal, hasta que dobló por Laprida en medio de gritos, insultos y objetos arrojados contra Milei.

Milei eligió mostrarse nuevamente con su hermana Karina, investigada por las supuestas coimas denunciadas por Spagnuolo, y acompañado también por el candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert, –quien finalmente huyó de la caravana a bordo de una moto– y el armador de La Libertad Avanza Sebastián Pareja.

Sin embargo, lejos de aceptar el repudio de la ciudadanía, el diputado Espert intentó culpar al intendente local de lo ocurrido –a pesar de la convocatoria del edil local, Federico Otermín, a que los vecinos se expresen en paz y sin violencia–.”Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI (…) están las urnas el domingo 7 de septiembre, para votar con fuerza patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina”, había manifestado el intendente unas horas antes en sus redes sociales.