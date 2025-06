Evo, Correa, el Grupo Puebla y Baltasar Garzón repudiaron la proscripción de Cristina Kirchner 

​

Los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, junto al Grupo Puebla que reúne a exmandatarios de distintos países latinoamericanos y el ex juez y jurista español Baltasar Garzón, fueron los primeros que se pronunciaron a nivel internacional para solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner y repudiar como una acto de lawfere la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena en la llamada “causa Vialidad” de seis años de prisión y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que proscribe políticamente a la dos veces ex presidenta argentina.

“Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana Cristina Kirchner, su familia y al pueblo revolucionario de Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo”, dice el posteo de Evo Morales en la red social X en la que adjunta una foto de CFK en una estadio colmado durante un acto de campaña.

“Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías”, sostuvo Morales y agregó: “Llamamos a la unidad y movilización del pueblo argentino en defensa de la democracia. Cristina no está sola. Desde el corazón de la Patria Grande, nos sumamos a la lucha contra el lawfare y por una América Latina libre, digna y soberana”. Morales también es otro ex presidente proscripto en su país por decisiones judiciales.

“¡Fuerza, Cristina!, ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare!”, sumó Rafael Correa en la misma red social con una foto en que está junto a Cristina Kirchner cuando ambos dirigían los destinos de Argentina y Ecuador como presidentes. “Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”, cierra el posteo Correa, también condenado por la justicia ecuatoriana a ocho años de cárcel y 25 de proscripción política que lo obligaron a exiliarse.

En el mismo sentido se pronunció el Grupo de Puebla: “La justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política, nuestro respaldo total y absoluto a Cristina Fernández de Kirchner. Los pueblos latinoamericanos estaremos siempre firmes y con memoria junto a quienes defendieron el derecho. ¡Exigimos justicia!”, dice el comunicado que difundieron a través de las redes sociales.

El Grupo Puebla ya había iniciado una campaña internacional contra la detención de Cristina ante la inminencia del fallo condenatorio de los cortesanos, anticipada por grupos mediáticos y exigida por corporaciones empresariales. “Es una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”, sostuvo el grupo que integran ex presidentes de la región. El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la ex presidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo.

El ex juez y jurista Baltasar Garzón también se pronunció en contra del fallo condenatorio a CFK. “Es un día muy triste para la democracia argentina y para cualquier persona demócrata en el mundo y que crea en el estado de derecho”, dijo en conversación con Radio 10 y afirmó que “lo que le están haciendo a Cristina es lo mismo que le hicieron a Lula”.

“Sin lugar a dudas, Lula era un objetivo político de la extrema derecha y de las grandes corporaciones y como siempre se mostró contrario a las mismas fueron a por él, de hecho consiguieron que ingresara a prisión y no se pudiera presentar a la presidencia y ganó Bolsonaro. Y cuando esto se solucionó, volvió y allí está como el buen presidente que ha sido para Brasil. Lo mismo ocurriría con Cristina, por esa razón la quieren inhabilitar a perpetuidad y eso es una muerte civil a una persona que ha dedicado toda su vida a la causa pública y a la política. Es una barbaridad, creo que es una desproporción absoluta”, sostuvo Garzón.

El jurista internacional también se refirió a las irregularidades del proceso que condenó a la ex presidenta. “No se ha acreditado fehacientemente que (CFK) cometiera algún hecho delictivo. Todo el procedimiento de Vialidad ha estado adolecido de gravísimas irregularidades procesales sustantivas. Y desde el comienzo del mismo el objetivo era claro, acabar con una persona que ha hecho grandes cosas por Argentina, que es una persona íntegra desde mi punto de vista y tratar de inhabilitarla de por vida, aparte de la condena que me parece una barbaridad y desde luego fuera de toda lógica jurídico procesal”, aseguró.

“Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina ante episodio de judicialización política. Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. Fuerza, estimada Cristina”, dijo por su parte el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.