Evo acusó a Milei y a Paz 

​

El expresidente boliviano Evo Morales denunció en su cuenta de X que Javier Milei y Rodrigo Paz, el nuevo presidente electo de Bolivia, pactaron para deshacerse de él por ser “un peligro para la América Latina digna y soberana”. El exmandatario afirmó que está en riesgo su integridad física: “No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida”.

En su mensaje, denominó al presidente electo como el “homólogo” de Milei. Con su asunción, Paz marcará el fin de casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo, en medio de una situación económica crítica, marcada por escasez de combustibles y falta de dólares. “Trump ejecuta en América Latina, con sus aliados sumisos, un nuevo Plan Cóndor para derrocar gobiernos populares que no se someten al imperialismo” afirmó Morales.

El exmandatario también pidió memoria por lo ocurrido en 2019, cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó el envío de “armas y municiones” a Bolivia durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez para reprimir en las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron una veintena de civiles. Los familiares de las víctimas acusaron a Áñez por “genocidio”. En estos momentos, perseguido por la justicia Evo Morales se encuentra recluido en el Trópico de Cochabamba, en una fortaleza resguardada por dos mil seguidores armados que evitan su captura.