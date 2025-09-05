Espert pide que “no me rompan las bolas” con Spagnuolo 

​

Desde que estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y las supuestas coimas en el área de Discapacidad, que pusieron a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en el ojo de la tormenta, José Luis Espert fue señalado como el responsable de haber acercado al extitular de la Andis a La Libertad Avanza y al entorno presidencial.

En una entrevista radiofónica, el diputado y candidato a renovar su banca no reaccionó de buenas maneras cuando lo inquirieron sobre el tema. “Vos eras amigo de Spagnuolo, o lo conocías”, fue la consulta.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9q0qeg

“Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas”, respondió Espert, que debe ser el funcionario que más fotos se sacó con Spagnuolo. “OK, está bien, bueno, pero ¿nunca te dijo nada?”, le insistieron, durante la entrevista en Radio Rivadavia. “No me rompan las bolas con eso”, fue la brusca reacción del pregonero de “cárcel o bala”. “¿Cómo no? ¿Por qué te rompemos? Hay muchas fotos tuyas con Spagnuolo”, insistieron los entrevistadores.

Espert trató de salir del paso: “Chicos, chicos, yo los juegos de todo el mundo los entiendo porque tengo muchos más años que ustedes y juego a la mancha con gente normal. Pero esto de que quieran, no ustedes, pero parte del periodismo meter que yo le presenté a Milei a Spagnuolo, yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert”. Al final dejó más dudas que certezas.