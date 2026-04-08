Escándalo por racismo: se separó la novia del padre de Agostina Páez

Stefany Budan anunció el fin de su relación con Mariano Páez tras la viralización de un video con gestos racistas. “Comienzo una nueva etapa”, expresó.

La abogada Stefany Budan confirmó su separación de Mariano Páez, padre de la letrada argentina Agostina Páez, luego del escándalo generado por un video en el que él realiza gestos considerados racistas. La decisión se conoció a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde también pidió respeto y privacidad.

“Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez”, afirmó Budan en su mensaje, en el que dejó en claro el distanciamiento total no solo de su expareja, sino también de su entorno familiar.

La ruptura se produce en medio de una fuerte exposición mediática, tras la difusión de las imágenes en las que Mariano Páez aparece en un bar imitando a un mono. El episodio se volvió viral y reavivó la polémica, especialmente por el antecedente reciente de su hija, que estuvo detenida en Brasil acusada de injuria racial.

En su descargo, Budan explicó que atraviesa un momento personal delicado y que la situación impactó en su salud emocional. “Me encuentro en una etapa de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor”, señaló, al tiempo que pidió no ser vinculada nuevamente con el conflicto.

“A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga”, expresó.

Días antes, la propia Budan había salido a defender a Páez, al sostener que sus dichos y gestos no habían sido realizados con “lucidez” debido al consumo de alcohol. Sin embargo, la repercusión del caso y el impacto público terminaron profundizando la crisis.

Por su parte, Agostina Páez también se refirió al video de su padre y reconoció su malestar: “Me dio mucha vergüenza. No podía creer lo que hizo, sabiendo lo difícil que fue todo para mí”, afirmó en una entrevista reciente.