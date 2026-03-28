Escándalo: multa “ejemplificadora” por un casamiento ilegal en un área protegida

El evento se realizó en la Quebrada de las Conchas con una autorización falsa. El Gobierno provincial ya presentó una denuncia.

El Gobierno de Salta anunció que aplicará una multa “ejemplificadora” a los organizadores de un casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, luego de confirmar que la supuesta autorización presentada para el evento era falsa.

La celebración tuvo lugar en esta área natural protegida ubicada en Cafayate, lo que generó una fuerte polémica tras la viralización de imágenes en redes sociales.

Un casamiento en una zona protegida que generó polémica

El evento incluyó música a alto volumen, iluminación artificial y estructuras montadas en plena reserva natural, lo que despertó cuestionamientos por el impacto ambiental.

Las imágenes rápidamente se difundieron y provocaron la intervención de las autoridades provinciales.

La autorización, bajo la lupa

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable confirmaron que el permiso presentado por los organizadores no tenía validez legal.

El titular del área, Alejandro Aldazábal, explicó que el documento carecía de elementos básicos: no tenía membrete oficial, número de expediente ni resolución administrativa.

Además, denunció que la firma incluida habría sido adulterada, lo que agrava la situación y derivó en una denuncia formal.

Qué sanciones podrían aplicarse

El Gobierno provincial recordó que cualquier actividad en áreas protegidas debe cumplir con estrictos requisitos legales, incluyendo estudios de impacto ambiental y autorizaciones oficiales.

Estas regulaciones están contempladas en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades anticiparon que la multa será “lo suficientemente dura como para que no vuelva a suceder”.

Un caso que abre el debate sobre el cuidado ambiental

El episodio volvió a poner en agenda la importancia de respetar las normativas en entornos naturales protegidos.

Desde la Provincia remarcaron que estos espacios requieren cuidados especiales para preservar su valor ambiental, paisajístico y turístico, y advirtieron que se reforzarán los controles para evitar situaciones similares en el futuro.