Escándalo en un avión: se negó a mostrar su equipaje, mordió a una policía y la bajaron entre aplausos

Una pasajera protagonizó un tenso episodio durante el embarque de un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba. Se resistió a un control de equipaje, agredió a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fue retirada de la aeronave.

Lo que debía ser un viaje habitual entre Buenos Aires y Córdoba terminó con una pasajera retirada por la fuerza del avión tras protagonizar una escena que generó indignación entre los viajeros.

El episodio ocurrió durante el embarque, cuando personal de la aerolínea realizaba controles adicionales sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga dentro de la cabina.

Según relataron testigos, la mujer reaccionó con enojo ante la inspección y comenzó a discutir con los empleados.

La pasajera se negó al control y comenzó a insultar

De acuerdo con los testimonios de otros pasajeros, la compañía aérea había intensificado las verificaciones de equipaje antes del despegue.

Algunos viajeros debieron exhibir el contenido de sus bolsos e incluso quitarse prendas para demostrar que no transportaban bultos adicionales.

En ese contexto, la pasajera se negó a colaborar y comenzó a insultar al personal, lo que obligó a intervenir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Mordió a una agente durante el procedimiento

Cuando los efectivos intentaron persuadirla para que abandonara la aeronave, la situación escaló rápidamente.

Según trascendió, la mujer mantuvo una actitud agresiva y se resistió a descender del avión. Durante el procedimiento llegó incluso a morder a una agente de la PSA que participaba de la intervención.

La situación provocó una importante demora en la partida del vuelo y generó malestar entre los pasajeros que ya se encontraban ubicados en sus asientos.

Aplausos cuando la retiraron del avión

Con el paso de los minutos, la tensión dentro de la aeronave fue creciendo.

Varios pasajeros comenzaron a manifestar su fastidio por la demora y reclamaron que el conflicto se resolviera para poder despegar.

Finalmente, la mujer fue retirada por efectivos de la PSA y abandonó el avión escoltada por el personal de seguridad.

Su salida fue acompañada por aplausos de numerosos pasajeros que celebraron el fin del incidente.

Qué pasó después

Una vez resuelta la situación, el vuelo pudo continuar con normalidad hacia Córdoba.

Aunque el episodio no dejó heridos de gravedad, volvió a poner en foco los procedimientos de seguridad aeroportuaria y las sanciones que pueden enfrentar quienes se niegan a cumplir controles obligatorios durante un viaje aéreo.

El caso generó repercusión entre los pasajeros y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la inusual reacción de la mujer y al momento en que fue retirada de la aeronave.