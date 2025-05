Escala la discusión por Ficha Limpia: ahora Macri lo cruzó fuerte a Milei 

​

Las acusaciones cruzadas entre el PRO y La Libertad Avanza por la caída de Ficha Limpia en el Senado no terminan y cada vez suben más la temperatura. Este lunes, el presidente Javier Milei planteó que el proyecto naufragó por un acuerdo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner para perjudicar al Gobierno, una afirmación que hizo estallar de bronca al líder del PRO, quien aseguró que se trata de una “alucinación seria” por parte del Presidente.

“Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina”, dijo Milei en una entrevista televisiva publicada este lunes, donde negó haber mantenido una llamada del exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para acordar el cambio en los votos de los dos senadores misioneros respecto a Ficha Limpia.

Macri, quien viene deslizando varias críticas hacia el ultraderechista, enojado por el espacio marginal que La Libertad Avanza le ha dado al PRO en la gestión, le contestó a través de redes sociales. “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”, publicó en su cuenta de X.

En su tuit, Macri citó un video de la diputada y candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato, quien también desmintió la existencia de un pacto entre el partido amarillo y el peronismo. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino”, afirmó la postulante del PRO.

En su video, Lospennato también desmintió que Ficha Limpia sea un proyecto de Milei, como el propio ultraderechista sostuvo en la entrevista televisiva, donde dijo: “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”.

“La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos”, le respondió Lospenatto.