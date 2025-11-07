​

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, se refirió al inicio del juicio por la causa de los cuadernos. “Lo vengo diciendo desde el principio, es un proceso que se inició de manera totalmente irregular”, señaló el letrado.

Beraldi consideró que la causa se armó “en base a unos cuadernos que supuestamente se habían quemado y que después milagrosamente aparecieron”.

Recordó que “son una serie de circunstancias que se remontan durante ya bastante tiempo”, ya que “esto empezó allá por 2018, 2019, corrió mucha agua bajo los puentes”. Confió en que “seguramente en el juicio oral esto quedará en evidencia”.La expresidenta, que ya acarrea una condena por la causa Vialidad, afronta su segundo juicio, y Beraldi confía en que no se considerará la acusación de asociación ilícita, ya que ese delito “ya fue juzgado en la causa Vialidad a pesar de que no tuvimos un tribunal imparcial desde nuestra perspectiva, la terminó absolviendo”.

Remarcó que “la vuelven a juzgar por un hecho por el que está absuelta y eso es muy grave desde la perspectiva de lo que le pasa a cualquier persona porque significa la violación de una garantía constitucional”. La causa Cuadernos arrancó en 2018 con los cuadernos fotocopiados, que originalmente dijo que habían sido quemados, escritos por Oscar Centeno, un chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas. Centeno habría apuntado un entramado de corrupción en la adjudicación de licitaciones de obra pública.