Es ley el proyecto de Soledad Alonso para difundir la Línea 144 en los recibos de sueldo  

La Cámara de Senadores bonaerense convirtió en ley el proyecto D-689/23-24 de la diputada provincial de Unión por la Patria, Soledad Alonso. La iniciativa establece que todos los recibos de sueldo emitidos por la Administración Pública provincial y los organismos descentralizados deberán incluir un zócalo claramente visible con el número 144, línea de contención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género, acompañado de una leyenda del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

“Incorporar el número 144 en los recibos de sueldo no es un gesto simbólico: es salvar vidas. Estar presente de forma cotidiana y obligatoria, como un canal de ayuda. La idea es que ninguna persona que reciba un recibo de sueldo ignore que existe un dispositivo estatal para asistencia frente a violencias”, expresó Alonso.

Esta ley expresa el compromiso de legislar y llevar adelante políticas concretas para erradicar la violencia de género, un flagelo que lamentablemente el gobierno nacional desconoce y busca invisibilizar, aun cuando a diario los medios muestran la dolorosa realidad que atraviesan miles de mujeres en todo el país. Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Si Nos Ven”, en lo que va del año se registraron 178 femicidios a nivel nacional.

Durante la gestión de Javier Milei, el presupuesto de 2024 destinado a la línea 144 fue recortado en un 64% respecto al año anterior. La planta de operadoras disminuyó un 41% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Además, se disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pese a esos recortes, la línea 144 continúa funcionando, aunque con menos recursos y personal.

“Es importante la difusión a la población sobre la existencia de este número telefónico gratuito 144 para el asesoramiento y acompañamiento a las víctimas. También es fundamental conocer las herramientas que están al alcance para solicitar ayuda, información y asesoramiento ante una situación de violencia por razones de género”, concluyó Alonso.

La diputada anunció además que iniciará en Campana una campaña para que esta medida también sea tomada por el municipio y por las empresas de la ciudad, en una muestra de responsabilidad social empresarial. Si bien no están obligados a hacerlo, su adhesión contribuiría de manera significativa a ampliar el alcance de esta política de prevención.

Si estás atravesando una situación de violencia o conocés a alguien que la sufra, llamá al 144. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas.