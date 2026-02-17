Entre Ríos: un brutal incendio en un campo dejó 500 cerdos calcinados y pérdidas millonarias

El siniestro ocurrió en un establecimiento rural de la zona de Villaguay, sobre la Ruta 20. Las pérdidas fueron estimadas en unos 300 millones de pesos y las pericias apuntan a una posible falla eléctrica como origen del fuego.

Un brutal incendio provocó una escena de devastación en un campo de la provincia de Entre Ríos, donde un galpón destinado a la cría de porcinos fue completamente consumido por las llamas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en el establecimiento rural La Providencia, ubicado sobre la Ruta Provincial 20, a unos 28 kilómetros de Villaguay, en jurisdicción de Lucas Sud Primera.

Como consecuencia del incendio, alrededor de 500 cerdos —entre madres y crías— murieron calcinados. Solo un animal logró escapar antes del colapso de la estructura. De acuerdo a las primeras estimaciones, la pérdida económica ronda los 300 millones de pesos, afectando de manera severa a la producción del establecimiento.

El alerta fue recibido por la Policía en las primeras horas del día y movilizó a personal de la subcomisaría local junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villaguay. Sin embargo, la distancia y el estado de los caminos rurales, deteriorados por las lluvias recientes, demoraron la llegada de los equipos de emergencia entre 30 y 40 minutos. Incluso, una autobomba quedó empantanada durante el trayecto, lo que complicó aún más el operativo.

Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con el galpón totalmente tomado por el fuego. Durante varias horas realizaron tareas de enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia otras instalaciones del campo, lo que finalmente se logró.

Las primeras pericias, realizadas por la Brigada de Abigeato y personal especializado en incendios, indican que el siniestro podría haberse originado por una falla eléctrica. Según señalaron fuentes policiales, la estructura presentaba instalaciones precarias, lo que habría desencadenado el foco ígneo y el posterior derrumbe del galpón.

La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal de turno, con el objetivo de determinar con precisión las causas del incendio y establecer si existieron otros factores que influyeron en la rápida propagación de las llamas. Mientras tanto, el impacto del hecho genera fuerte conmoción en la región productiva de Villaguay, donde no se registraban antecedentes recientes de un siniestro de esta magnitud.