Enero llega con una batería de aumentos: suben prepagas, alquileres y combustibles

Con el inicio de enero de 2026, entran en vigencia al menos siete aumentos que impactarán en el costo de vida: suben alquileres, medicina prepaga, cable, telefonía y combustibles, según confirmaron fuentes oficiales y empresas del sector.

El arranque de enero de 2026 estará marcado por una nueva ola de aumentos en servicios esenciales, que presionarán nuevamente sobre el bolsillo de los argentinos. Alquileres, prepagas,combustibles ya tienen subas confirmadas que comienzan a regir desde los primeros días del mes.

Alquileres con subas del 36%

Los contratos que aún se ajustan por la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un incremento del 36,39%, de acuerdo al Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, la suba es levemente superior a la de diciembre (28,67%).

Medicina prepaga y copagos más caros

Las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados aumentos de hasta 2,5% en las cuotas, que también impactarán en los copagos.

Los usuarios pueden consultar y comparar planes, precios y prestadores a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Cable y telefonía también ajustan

Las empresas de cable e internet y telefonía móvil comenzaron a informar a sus clientes subas de entre 3% y 4,5%, según el servicio y la operadora, que se aplicarán desde los primeros días del mes.

Combustibles: suba impositiva en puerta

Desde el 1 de enero de 2026, el Gobierno nacional aplicará —salvo nueva postergación— la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

El ajuste impactará de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil, sumando presión al índice de inflación.

Con este escenario, enero arranca con una combinación de tarifazos y ajustes generalizados, que volverán a tensionar el presupuesto de hogares y familias en todo el país