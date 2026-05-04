Encuentros 4.0 en Neuquén: la inteligencia artificial como motor del desarrollo productivo

Con más de 250 asistentes presenciales y casi 1000 conectados de forma virtual, el Centro de Convenciones Domuyo fue sede de una nueva edición de Encuentros 4.0, donde referentes del sector público, privado, académico y tecnológico debatieron sobre el impacto de la inteligencia artificial en la productividad, la gestión estatal y el desarrollo de las ciudades.

Neuquén fue sede de una nueva edición del ciclo institucional “Encuentros 4.0”, organizado por la empresa Personal, en un evento que reunió a referentes tecnológicos, funcionarios, académicos y representantes del sector energético y productivo para analizar el impacto de la transformación digital en el desarrollo económico.

La jornada, realizada en el Centro de Convenciones Domuyo, contó con más de 250 asistentes presenciales y cerca de 1000 conexiones virtuales. Bajo la conducción del periodista Federico Seeber, el encuentro propuso una mirada integral sobre la llamada “productividad inteligente”, un concepto que sintetiza el uso de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos como ejes centrales de la toma de decisiones.

Desde la apertura, los organizadores remarcaron que la tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en un factor estructural del desarrollo. En ese sentido, se destacó la necesidad de articular políticas entre el Estado, las empresas, la academia y el ecosistema tecnológico para potenciar el crecimiento regional.

IA y productividad: la nueva infraestructura invisible

Uno de los ejes centrales fue la keynote de Fabián Díaz Segovia, de Personal, quien explicó cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se gestionan procesos complejos. Según planteó, la IA funciona como una “capa transversal” que integra datos dispersos y permite pasar de decisiones reactivas a modelos predictivos.

Este enfoque fue presentado como clave para sectores como energía, industria y servicios públicos, donde la optimización de recursos y la eficiencia operativa resultan determinantes para el desarrollo.

El Estado frente a la transformación digital

El panel “Estado inteligente: seguridad, justicia y tecnología” reunió a funcionarios provinciales y municipales de Neuquén, quienes debatieron cómo incorporar herramientas digitales en la gestión pública.

Participaron representantes de modernización provincial, innovación municipal y el Poder Judicial, quienes coincidieron en que la digitalización ya no es opcional sino una necesidad para mejorar la transparencia, agilizar trámites y acercar el Estado a la ciudadanía.

También se destacó el desafío de acompañar el crecimiento de la provincia, especialmente en un contexto de expansión económica impulsada por sectores como energía y Vaca Muerta.

Ciudades inteligentes: el modelo Curitiba

Otro de los momentos más relevantes fue la exposición del caso de Curitiba (Brasil), presentado por especialistas del IPPUC y del ICI.

Se explicó cómo la ciudad pasó de una planificación urbana tradicional a un sistema basado en datos en tiempo real, que permite monitorear transporte, servicios y crecimiento urbano de forma dinámica.

Este modelo fue mencionado como referencia para ciudades como Neuquén, donde el crecimiento poblacional y productivo exige nuevas herramientas de planificación.

Gobernar la inteligencia artificial

El panel sobre gobernanza de IA abordó un tema clave: cómo regular una tecnología que evoluciona más rápido que los marcos legales.

Expertos en inteligencia artificial y políticas tecnológicas plantearon que la regulación debe ser flexible y construida en cooperación entre Estado, empresas y sociedad civil. Se remarcó que la IA requiere reglas claras, pero sin frenar la innovación.

Talento y educación: el cuello de botella del futuro

Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue el debate sobre la formación de talento.

Representantes de empresas como YPF y Pan American Energy, junto a instituciones educativas, advirtieron que la demanda de perfiles en tecnología, datos e inteligencia artificial crece más rápido que la capacidad de formación.

Se destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre universidades, empresas y centros de formación para evitar una brecha de talento que limite el desarrollo regional.

También se mencionaron iniciativas educativas vinculadas a laboratorios de IA y programas de capacitación aplicada, orientados a vincular formación con necesidades reales del mercado laboral.

Un cierre con mirada social y cultural

El cierre del evento estuvo a cargo de especialistas en comunicación y tecnología, quienes analizaron el impacto cultural de la inteligencia artificial.

La reflexión final apuntó a que la transformación digital no es solo técnica, sino también social: redefine el trabajo, el conocimiento y la forma en que las personas se relacionan con la tecnología.

El ciclo Encuentros 4.0 ya recorrió más de 13 ciudades de Argentina y Paraguay, consolidándose como un espacio de referencia en innovación y desarrollo. En Neuquén, dejó un mensaje claro: la inteligencia artificial ya no es futuro, sino presente estructural del crecimiento productivo.