Encontraron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes

El suboficial Juan Javier Pereyra, de 48 años, fue hallado sin vida en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional de Monte Caseros. La Justicia investiga las circunstancias y no descarta un suicidio.

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado muerto en la madrugada de este miércoles dentro de un cuartel ubicado en la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes. La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años, quien cumplía funciones en el Centro de Educación Operacional (CEO).

El hallazgo se produjo cerca de la 1 de la madrugada en el Casino de Suboficiales de la unidad militar. Según trascendió, Pereyra había sido reportado como desaparecido durante la jornada del martes, lo que motivó su búsqueda dentro del predio.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, personal de Gendarmería Nacional quedó a cargo de las primeras actuaciones para determinar las causas de la muerte. En esta etapa inicial de la investigación, no se descarta la hipótesis de un suicidio, aunque se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

Quién era Juan Javier Pereyra

Juan Javier Pereyra era oriundo de San Jaime de la Frontera, provincia de Entre Ríos, y residía en el barrio militar de Monte Caseros. Prestaba servicios en el Regimiento de esa localidad y era una figura conocida tanto en Corrientes como en Entre Ríos.

Además de su carrera militar, se destacaba como maratonista, con participación en competencias regionales, nacionales e internacionales. También se desempeñó durante varios años como árbitro de la Liga de Fútbol regional de Chajarí, ciudad en la que vivió durante un largo período.

Comunicado del Ejército Argentino

Tras conocerse el hecho, el Ejército Argentino emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por la muerte del suboficial. En el texto se informó que la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, con intervención del fiscal provincial de Monte Caseros.

Asimismo, la fuerza indicó que se iniciaron actuaciones administrativas internas y que se puso a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del caso.

“Finalmente, la institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, concluyó el comunicado oficial.

El hecho genera conmoción en el ámbito militar y se conoce a pocas horas de otro episodio trágico ocurrido en la Quinta de Olivos, donde un soldado de 21 años perdió la vida mientras cumplía tareas de vigilancia.