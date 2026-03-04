En una nueva ola de cierres, la histórica Panpack bajó las persianas y echó a 75 trabajadores

En Tucumán, la empresa encargada de fabricar bolsas industriales, Panpack, cerró de forma intempestiva su planta sobre la Ruta 9 y dejó a 75 trabajadores sin empleo. El cierre tiene impacto directo en la próxima zafra porque la empresa hacía las bolsas de lona y rafia que se utilizan en la agroindustria azucarera tucumana.

Los trabajadores se enteraron durante el fin de semana cuando recibieron una notificación verbal en la que se les indicó que no debían presentarse a trabajar en la planta ubicada sobre la ruta 9, en la localidad tucumana de Los Nogales.

Ante la falta de telegramas oficiales de despido, varios se presentaron en la planta para iniciar el turno de las 6:00. Allí se encontraron con los portones cerrados, sin suministro eléctrico y con personal de seguridad que tenía órdenes expresas de impedir el ingreso.

Panpack es una empresa con más de 50 años de trayectoria en la región que en sus inicios operó bajo el nombre de Panam. En su etapa de mayor expansión, la firma llegó a emplear a unas 300 personas, convirtiéndose en uno de los principales motores industriales de la zona.

Las dificultades financieras se hicieron visibles el año pasado, cuando la compañía ejecutó una primera tanda de 25 despidos. Desde entonces, la dirección atribuyó la caída de la rentabilidad a la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones.

Ante la crisis, a fines del año pasado la empresa ingresó en concurso preventivo en un intento por evitar la quiebra. Sin embargo, las gestiones no lograron revertir la situación y el cierre se concretó de manera abrupta.

Luis Caputo.

En tanto, a sólo tres meses de cumplir 10 años, la tienda de bebidas Beer Market cerró sus puertas y dejó sin trabajo a 300 empleados. Con casi 20 sucursales, además de su tienda online, supo ser una de las empresas pioneras en la venta de bebidas.

Contaban con locales en Villa del Parque, tres locales Palermo, Barrio Norte, Nuñez, dos tiendas Belgrano, Villa Urquiza, Almagro, Boedo, dos locales en Caballito, Victoria, Martínez, San Isidro y Beccar, entre otros. Tuvieron una muy buena época, hasta que en los últimos meses comenzaron a cerrar locales.

La semana pasada Beer Market envió a sus empleados un mensaje por WhatsApp que decía que no debían presentarse a trabajar. Recién dos días después fueron citados. Les comunicaron a los trabajadores que no les iban a pagar el 100% de las indemnizaciones que les correspondía. El argumento es que los propietarios iniciaron un Proceso Preventivo de Crisis para poder pagarles el 50% de lo adeudado.

En tanto, la industria textil sigue perdiendo empresas. Sueño Fueguino, fabricante de las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa decidió suspender a todo su personal de la planta de Río Grande en Tierra del Fuego. Unos 70 trabajadores dejarán de trabajar por al menos tres meses.

En octubre, la empresa despidió a 35 trabajadores, más de un tercio de su plantel en Río Grande. En ese momento, denunció que tuvo que despedir operarios porque tenía 25 camiones parados con 700 toneladas de mercadería que no podía ingresar al continente. Culpó al Gobierno nacional de vulnerar derechos adquiridos y en ese entonces, advirtió que peligraban la totalidad de los puestos si no se revierte la situación.

La empresa es la principal productora de ropa de cama de Argentina, cuenta con una cartera de reconocidas marcas y tiene 450 puntos de venta.

Pero la crisis también impacta en los colegios privados. El Colegio Naciones Unidas de Martínez, el Instituto Formar Futuro de Villa Real y la Fundación Esteban Lisa de Almagro cerraron sus puertas

Estos cierres no sólo tienen un impacto sobre docentes y no docentes que pierden su empleo, sino que deja a los chicos sin su entorno de amistades y enseñanza.