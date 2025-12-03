En medio del escándalo por su pliego en el Senado, Lorena Villaverde frenó su renuncia a Diputados

La legisladora de La Libertad Avanza retiró la dimisión que ya estaba incluida en el temario de la sesión de este miércoles. Su nombramiento como senadora vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales mientras crecen las dudas sobre su aprobación.

La crisis política alrededor de la senadora electa Lorena Villaverde sumó un nuevo capítulo: la dirigente de La Libertad Avanza retiró su renuncia a la Cámara de Diputados, que estaba prevista para ser tratada este miércoles en sesión. La marcha atrás se dio en paralelo a la decisión del Senado de devolver su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las dudas sobre su jura.

Villaverde había presentado su renuncia días atrás, en la previa de la asunción de los nuevos senadores. Sin embargo, tras el freno institucional y la revisión de su diploma, decidió permanecer en Diputados hasta que su situación se resuelva.

Desde el oficialismo libertario señalaron que la intención es respaldarla, aunque admiten que el panorama es complicado: “Está complicado su pliego”, confió una fuente parlamentaria.

La devolución del expediente obliga ahora a conformar rápidamente la nueva Comisión de Asuntos Constitucionales, que se renovará por los cambios legislativos. En el Senado esperan que la impugnación se trate en las primeras sesiones extraordinarias.

El caso se tensó cuando el peronismo cuestionó a Villaverde por supuestos vínculos con Fred Machado, empresario argentino acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas.

Según la oposición, el vínculo habría surgido a través de la pareja de la legisladora, Claudio Ciccarelli —primo de Machado—. Villaverde negó esa versión de manera tajante. A esto se sumó la reaparición en medios de una vieja causa de 2002, cuando fue encontrada con cocaína en Miami, situación que también desmintió.

La semana pasada, mientras el resto de los senadores juraba en el recinto, Villaverde tuvo que retirarse luego de que su pliego fuera apartado para evitar un intento de expulsión impulsado desde la oposición. Ahora, su futuro político inmediato queda atado a lo que dictamine la comisión revisora.

Mientras tanto, y para sorpresa del propio oficialismo, Villaverde seguirá ocupando su banca en la Cámara de Diputados.