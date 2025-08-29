En medio del escándalo de la Andis, aparecieron audios que serían de Karina Milei 

​

El escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se originó en base a audios de su desplazado titular, Diego Spagnuolo, amenaza con ser una bola de nieve imparable: ahora se difundieron audios que serían de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, dice la hermana del mandatario en el audio difundido.

Spagnuolo provocó un tsunami con los audios difundidos hace una semana. La reacción del gobierno fue echarlo. Mientras, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi motorizan una investigación con centro en la droguería Suizo Argentina. En uno de los allanamientos, se le secuestraron 200 mil dólares en efectivo a Emmanuel Kovalivker, directivo de esa firma, que fue beneficiada con contratos desde la llegada de Milei a la presidencia.

Mientras la polémica por las supuestas coimas en Discapacidad sigue sumando nuevos capítulos en la Justicia, en las últimas horas se conocieron otros audios que corresponderían a Diego Spagnuolo.

En ellos, la supuesta voz de Spagnuolo se refiere a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. ‘Lule’ también. Si lo ves, es negro y desagradable”, asegura supuestamente Spagnuolo, según publicó el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.

Y agrega: “’Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe”.

Por último, habló del Presidente y dejó entrever que “se desentiende” de sus tareas. “Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, señala en la grabación.