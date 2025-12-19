En medio de los paros, el Gobierno denunció al gremio de controladores aéreos

La presentación judicial apunta a ATEPSA por presuntos riesgos operativos durante las protestas en torres de control, mientras continúan las medidas de fuerza que ya afectaron a miles de pasajeros.

El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial contra ATEPSA, el gremio que nuclea a los controladores aéreos, en el marco del conflicto salarial que mantiene paralizada parcialmente la actividad aerocomercial en plena temporada de fiestas.

La acusación no está vinculada directamente a las medidas de fuerza, sino a acciones realizadas durante las protestas que, según las autoridades, pusieron en riesgo la seguridad aérea.

La denuncia fue impulsada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el fuero federal, y se centra en la colocación de banderas y cartelería de gran tamaño en torres de control de aeropuertos clave como Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza y otras terminales del país.

Desde el organismo advirtieron que estos elementos podrían haberse desprendido por efecto del viento o las condiciones climáticas, generando un riesgo operativo para la navegación aérea, especialmente durante maniobras críticas de despegue y aterrizaje.

Impacto en los vuelos y pasajeros

El conflicto entre el Gobierno y el gremio de controladores continúa sin acuerdo y ya provocó demoras y cancelaciones de vuelos en distintos puntos del país. Según estimaciones oficiales, las medidas de fuerza afectaron a unos 26 mil pasajeros, en un contexto de alta demanda turística por las celebraciones de fin de año.

Mientras avanzan las instancias judiciales, el cronograma de paros anunciado por ATEPSA sigue vigente y prevé nuevas interrupciones en los próximos días, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Cronograma de medidas de fuerza

Jueves 18 de diciembre: interrupción de despegues de vuelos nacionales de 16 a 19 (en Aeroparque, hasta las 18).

interrupción de despegues de vuelos nacionales de 16 a 19 (en Aeroparque, hasta las 18). Martes 23 de diciembre: paro de vuelos nacionales de 19 a 22 (en Aeroparque, de 19 a 21).

paro de vuelos nacionales de 19 a 22 (en Aeroparque, de 19 a 21). Sábado 27 de diciembre: medida de fuerza de 14 a 17 que afectará vuelos internacionales.

medida de fuerza de 14 a 17 que afectará vuelos internacionales. Lunes 29 de diciembre: paro total de despegues, nacionales e internacionales, entre las 8 y las 11.

Desde el Gobierno reiteraron que la prioridad es garantizar la seguridad aérea y minimizar el impacto en los usuarios, mientras se mantienen abiertas las instancias de negociación para destrabar el conflicto salarial.