En CAME, legisladores de todo el país analizaron junto a productores las problemáticas de las economías regionales

Legisladores de todo el país se reunieron con productores para analizar la crisis del sector. Impuestos, costos y falta de competitividad, entre las principales preocupaciones.

Productores de todo el país expusieron la delicada situación de las economías regionales ante diputados y senadores nacionales en un encuentro realizado en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La reunión buscó acercar posiciones y avanzar en posibles soluciones para un sector clave en la generación de empleo y desarrollo federal.

Durante la jornada, representantes de distintos complejos productivos plantearon las principales dificultades que enfrentan, en un contexto económico desafiante que impacta directamente en la rentabilidad y sostenibilidad de las actividades.

Reclamos por presión impositiva, costos y falta de competitividad

Entre los principales puntos expuestos por los productores se destacaron la alta carga tributaria, los elevados costos laborales y energéticos, y las dificultades para acceder al financiamiento.

Además, señalaron problemas estructurales como la falta de infraestructura y las limitaciones logísticas, factores que afectan la competitividad de las producciones en los mercados internos y externos.

Otro de los temas que generó preocupación fue el impacto del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del gasoil y encareció los costos de producción y transporte.

El rol clave de las economías regionales en el empleo

Desde CAME destacaron la importancia estratégica del sector. Según indicaron, las economías regionales generan el 70% del empleo rural en Argentina y tienen un fuerte efecto multiplicador en otras actividades como el transporte y los servicios.

“Son sinónimo de federalismo y de pymes”, remarcaron desde la entidad, al tiempo que subrayaron la necesidad de avanzar en cambios normativos que impulsen el crecimiento productivo.

Legisladores de todo el arco político participaron del encuentro

La convocatoria reunió a diputados y senadores de distintas fuerzas políticas y provincias, lo que reflejó la relevancia del tema a nivel nacional.

El objetivo fue generar un espacio de diálogo directo entre el sector productivo y el ámbito legislativo, con el fin de trasladar propuestas concretas que permitan mejorar las condiciones para las economías regionales.

Buscan cambios para impulsar el desarrollo productivo

El encuentro dejó en claro la necesidad de avanzar en medidas que reduzcan la presión fiscal, mejoren el acceso al crédito y fortalezcan la infraestructura.

Tanto productores como legisladores coincidieron en que el desafío es transformar las condiciones actuales en oportunidades para el crecimiento, en un contexto donde las economías regionales resultan clave para el desarrollo del interior del país.

La cumbre en CAME marcó así un paso más en la búsqueda de consensos para un sector que atraviesa dificultades, pero que sigue siendo fundamental para la producción y el empleo en Argentina.