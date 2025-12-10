Empresas proyectan aumentos salariales promedio del 20% para 2026

Las principales empresas del país proyectan aumentos salariales promedio del 20% para 2026, siguiendo la inflación prevista. El informe de Mercer destaca que los ajustes serán más planificados y alineados con la estabilidad económica, priorizando la retención de talento y la previsibilidad para el próximo año.

Las grandes empresas de Argentina ya definieron sus proyecciones salariales para 2026, con incrementos promedio estimados en 20%, en línea con la inflación prevista para el próximo año. El dato surge del relevamiento Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA) realizado por la consultora Mercer, que incluyó a 518 compañías de distintos sectores.

Según el informe, el 47% de las empresas ya inició la planificación presupuestaria para el próximo año, mientras que un 26% aún no comenzó el proceso. En tanto, 2025 cerraría con aumentos de alrededor de 30%, casi coincidiendo con la inflación proyectada para este año (29,7%). Las multinacionales prevén incrementos más altos que las compañías locales, con un promedio de 30% frente a 28%.

El estudio detalla que 57% de las empresas utiliza múltiples criterios para definir los aumentos, incluyendo referencias de mercado, inflación y desempeño individual o grupal. El 34% de las compañías aplicó cuatro ajustes salariales en 2025, mientras que para 2026 la mayoría prevé dos ajustes al año, con algunos casos de cuatro o más.

Los sectores con mayores incrementos proyectados incluyen medios y entretenimiento, biotecnología, dispositivos médicos, bancos, farmacéutica y high tech, con medianas de alrededor del 32%. Por su parte, las fintech presentan los aumentos más bajos, con un 26% promedio.

Mercer destacó que los ajustes salariales se alinean con la inflación esperada y con estrategias de compensación diversificadas, buscando retener talento y proyectando un 2026 con mayor previsibilidad y estabilidad salarial.