Empleo registrado: se perdieron más de 106.000 puestos en 2025 y crece el monotributo

Aunque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi sin cambios, cayó el empleo asalariado en el sector privado y público. El aumento del trabajo independiente compensó la baja, pero advierten un deterioro en la calidad laboral.

En medio del estancamiento económico, el empleo registrado en Argentina cerró 2025 prácticamente sin cambios en el total de trabajadores, aunque con un cambio en la composición que genera preocupación entre los especialistas.

Mientras cayó el empleo asalariado, tanto en el sector privado como en el público, creció el trabajo independiente, principalmente el monotributo, lo que refleja un desplazamiento de puestos formales hacia modalidades más precarias y con menos derechos laborales.

Según datos de la Secretaría de Trabajo de Argentina, basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino, el empleo asalariado se redujo 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos en comparación con diciembre de 2024.

Caída del empleo privado y público

El retroceso estuvo impulsado principalmente por el sector privado, aunque también hubo bajas en el empleo estatal:

Sector privado: -1,4% interanual (88.800 empleos menos)

-1,4% interanual (88.800 empleos menos) Sector público: -0,5% (18.700 puestos menos)

-0,5% (18.700 puestos menos) Casas particulares: +0,3% (prácticamente sin cambios)

En paralelo, el trabajo independiente creció 3,8%, con 104.800 trabajadores más, lo que permitió compensar estadísticamente la caída del empleo asalariado.

Un deterioro que viene desde 2023

La pérdida de empleo formal no es un fenómeno reciente. De acuerdo con la serie del SIPA, la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024.

Aunque hacia fines de ese año se registró una leve recuperación, durante 2025 la dinámica volvió a deteriorarse. Entre junio y diciembre del año pasado, el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de caídas, con una pérdida de 96.800 puestos.

En total, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados.

Los sectores más afectados

El deterioro del mercado laboral se da en un contexto de ajuste económico y caída de la actividad, que impactó especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

Durante 2025 se destacaron:

Industria: casi 40.000 empleos menos

casi Comercio: caída de 22.600 puestos desde mayo

Según el economista Luis Campos, desde el inicio del gobierno de Javier Milei en noviembre de 2023 se perdieron 288.815 puestos de trabajo, una caída que apenas se compensa con el crecimiento del monotributo, que sumó 159.501 trabajadores.

El especialista también advirtió que la industria y el comercio no logran compensar la pérdida de empleo con otros sectores, y que incluso actividades consideradas ganadoras del actual modelo económico —como el agro, la minería y la intermediación financiera— también destruyeron puestos de trabajo en el segundo semestre de 2025.