Empleo en Argentina: casi 7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad

Un informe del IIEP-UBA reveló que el 67% de los trabajadores de entre 16 y 24 años se desempeña en empleos informales. La tasa supera ampliamente el promedio nacional y expone las dificultades de inserción laboral de los jóvenes en Argentina durante 2025.

La informalidad laboral golpea con mayor fuerza a los jóvenes en Argentina. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en el segundo trimestre de 2025 el 67% de los trabajadores de entre 16 y 24 años se encontraba en empleos informales, casi 24 puntos porcentuales por encima del promedio general.

De acuerdo al relevamiento, el 43,3% del total de los trabajadores del país está en situación de informalidad. El fenómeno afecta al 36,7% de los asalariados y se eleva al 64,7% entre los trabajadores independientes, consolidando un escenario de alta precarización laboral.

Jóvenes, el grupo más afectado

El estudio señala que la informalidad es más alta al inicio de la vida laboral. En el grupo de 14 a 24 años, además, el desempleo alcanzó el 24,2%, mientras que la tasa de empleo fue de apenas el 33,3%, lo que refleja las dificultades estructurales que enfrentan los jóvenes para acceder a trabajos registrados.

“Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral, impositiva o de la seguridad social”, explicaron Roxana Maurizio y Luis Beccaria, coordinadores del informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP.

Diferencias por edad y pobreza

La menor tasa de informalidad se observa en el grupo de 45 a 64 años, con un 34,6%, seguido por las personas de 25 a 44 años (42,9%). En cambio, vuelve a incrementarse en los mayores de 65 años, donde alcanza el 53,1%.

El informe también advierte una fuerte relación entre informalidad y pobreza: durante el segundo trimestre de 2025, el 38% de los trabajadores informales era pobre, frente a solo el 5% entre los trabajadores formales.

Brecha de género y nivel educativo

En términos de género, la informalidad femenina es mayor que la masculina en casi todos los rangos etarios, excepto entre los jóvenes. Al combinar edad y género, los hombres de entre 16 y 24 años presentan la tasa más alta de informalidad, con un 67,3%, mientras que los varones de 45 a 65 años muestran la más baja, con 33,7%.

El nivel educativo aparece como un factor clave. Entre quienes poseen educación universitaria, la informalidad es del 17,8%. En los trabajadores con secundario completo o estudios universitarios incompletos asciende al 43%, y llega al 65,1% entre quienes no finalizaron la escuela media.

El estudio concluye que a mayor nivel educativo, menor informalidad, y advierte que los trabajadores con menor capital humano tienen hasta cuatro veces más probabilidades de desempeñarse en empleos no registrados.