Empleadas domésticas: cuánto cobrarán de aguinaldo en junio de 2026

El Sueldo Anual Complementario se calculará sobre el 50% del mejor salario mensual percibido entre enero y junio. Los montos mínimos superarán los 205 mil pesos y variarán según la categoría, modalidad de contratación y adicionales.

El pago del medio aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para las trabajadoras de casas particulares ya tiene montos de referencia definidos en base a la escala salarial vigente. El cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realiza tomando el 50% del mejor salario mensual cobrado durante el primer semestre del año.

Para el personal de tareas generales, los salarios mínimos establecidos alcanzan los $410.773,52 para quienes trabajan con retiro y los $455.160,14 para quienes lo hacen sin retiro. Sobre esos valores, el aguinaldo estimado será de $205.386,76 y $227.580,07 respectivamente.

Estos montos representan un piso de referencia, ya que el importe final puede incrementarse según las condiciones particulares de cada relación laboral, incluyendo adicionales por antigüedad, zona desfavorable y otros conceptos salariales incorporados al recibo.

En las categorías superiores, los valores del SAC serán más elevados. Para el personal dedicado al cuidado de personas sin retiro, el aguinaldo estimado asciende a $252.789,17, mientras que para tareas específicas sin retiro alcanzará los $258.638,51.

En tanto, para la categoría de supervisión sin retiro, el medio aguinaldo estimado será de $278.012,38.

Desde el sector recuerdan que el aguinaldo debe abonarse durante junio y corresponde incluso cuando la trabajadora no haya prestado servicios durante todo el semestre. En esos casos, la liquidación deberá realizarse de manera proporcional al tiempo trabajado.

Especialistas recomiendan a empleadores y trabajadoras verificar correctamente la registración de horas y adicionales, ya que cualquier modificación impacta directamente en el monto final a percibir. Ante dudas, sugieren consultar la normativa vigente de ARCA (ex AFIP) o acudir a asesoramiento contable para asegurar una liquidación correcta.