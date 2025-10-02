Emotivo homenaje a Tenorio Jr, con presencia de las Madres de Plaza de Mayo 

​

El pianista brasileño Tenorio Jr., desaparecido en Buenos Aires a días del inicio de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y cuyo fatal destino solo se descubrió el mes pasado, es decir 49 años después, tuvo un emotivo homenaje encabezado por los cantautores Gilberto Gil y Caetano Veloso, en una velada que también contó con la compañía de representantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de la Marcha del Silencio de Uruguay.

Familiares del propio pianista y víctimas de la última dictadura brasileña (1964-1985) también se hicieron presente en una jornada que tuvo lugar en el auditorio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), en Río de Janeiro. “Tenório fue secuestrado, torturado y ejecutado con cinco tiros dentro del engranaje de la muerte de la Operación Cóndor”, dedicada en la época a la represión y exterminio de izquierdistas, con el conocimiento de Estados Unidos, denunció el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9rira8

Irene Molinari, referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata, también estuvo presente y recordó la lucha de Tenorio Jr para reivindicar la vida de sus hijos y denunció que el Plan Cóndor son los buques de guerra de Estados Unidos desplegados en el Caribe, el embargo a Cuba o las maniobras que preparan soldados estadounidenses con el Ejército argentino.Sara Mrad, Madre de Plaza de Mayo de la Filial Tucumán, participó del homenaje y aseguró que “las madres reivindicamos la lucha de nuestros hijos. Rescatamos la vida. Como decía Hebe, tenemos que tener convicciones firmes, rebeldía, pero no olvidarnos nunca de la alegría y de la esperanza, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona“.

En ese sentido, celebró la presencia del arte en el evento. “En las actividades que nosotras hacemos es fundamental el arte, qué sería de nuestras vidas sin la música, los matices, los colores y la representación teatral. Me parece maravilloso que hoy, que es el Día Internacional de la Música, recordemos de esta manera a Tenorio Jr”, sentenció Mrad.