Emotiva liberación: 15 pingüinos volvieron al mar tras meses de rehabilitación

Los ejemplares, rescatados en la costa bonaerense en estado crítico, fueron recuperados por la Fundación Mundo Marino y reinsertados en el océano en grupo para maximizar sus posibilidades de supervivencia.

Quince pingüinos regresaron al mar en una emotiva liberación realizada en San Clemente del Tuyú, luego de atravesar un proceso de recuperación de varios meses en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Se trata de trece ejemplares de pingüino magallánico y dos de pingüino saltarín, que habían sido hallados entre junio de 2025 y marzo de 2026 en distintos puntos del litoral bonaerense, en condiciones críticas.

La mayoría presentaba cuadros severos de desnutrición, deshidratación e hipotermia, mientras que algunos tenían heridas compatibles con redes de pesca o incluso ataques de animales. Uno de los casos más complejos fue el de un pingüino que llegó empetrolado, lo que afectó gravemente la impermeabilidad de su plumaje y puso en riesgo su vida.

Durante su estadía en el centro de rescate, los animales fueron estabilizados con tratamientos veterinarios, alimentación progresiva y controles clínicos. Además, se les colocó un microchip para permitir su seguimiento en caso de futuros avistamientos.

Los especialistas explicaron que muchos de estos ejemplares corresponden a juveniles en su primera migración, un período crítico en el que deben aprender a alimentarse por sí mismos. La falta de alimento y las condiciones ambientales adversas suelen derivar en el llamado “síndrome del pingüino varado”.

La liberación se realizó en grupo y en un momento clave del año, coincidiendo con el inicio de la migración hacia el norte. Esta estrategia aumenta las probabilidades de que los animales puedan reintegrarse a sus colonias y retomar su recorrido natural.

Desde la organización destacaron que los rescates fueron posibles gracias al trabajo conjunto con vecinos, guardaparques, fuerzas de seguridad y distintas entidades que integran la red de rescate de fauna marina.

El caso vuelve a poner en agenda la importancia de la conservación de especies marinas y el impacto de factores como la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático en la biodiversidad del Atlántico Sur.