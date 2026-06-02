Eliminan el Impuesto a las Ganancias para alquileres de viviendas y venta de inmuebles

El Gobierno nacional reglamentó los cambios incorporados por la reforma laboral y confirmó que los ingresos obtenidos por alquileres destinados a vivienda y por la venta de inmuebles quedarán exentos del Impuesto a las Ganancias. La medida tendrá vigencia para las rentas y operaciones generadas desde el 1 de enero de 2026.

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de las exenciones en el Impuesto a las Ganancias para propietarios de inmuebles, una medida que busca incentivar la oferta de viviendas en alquiler y reducir la carga tributaria sobre las operaciones inmobiliarias.

La disposición fue establecida a través del Decreto 406/2026 y forma parte de los cambios incluidos en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Con esta reglamentación, quedarán exentos del tributo los ingresos obtenidos por alquileres destinados exclusivamente a vivienda y también las ganancias derivadas de la venta de inmuebles ubicados en el país.

En el caso de los alquileres, la exención alcanza a las rentas provenientes de la locación o sublocación de inmuebles utilizados como casa-habitación, es decir, viviendas destinadas al uso familiar y permanente de quienes las ocupan. El beneficio incluye además los importes abonados por muebles, accesorios y otros servicios incorporados al contrato.

La normativa aclara que podrán acceder a la exención todas las personas humanas y sucesiones indivisas que alquilen inmuebles con destino exclusivo a vivienda, sin importar la cantidad de propiedades que posean. Asimismo, se aplicará a todas las rentas generadas desde el 1 de enero de 2026, independientemente de la fecha de firma del contrato.

Por otra parte, también quedarán exentas las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre propiedades, incluyendo la cesión de boletos de compraventa y otros instrumentos vinculados a operaciones inmobiliarias.

La medida alcanza tanto a residentes argentinos como a personas radicadas en el exterior que realicen operaciones sobre inmuebles ubicados en el país.

Además, el decreto elimina el denominado “valor locativo presunto” en aquellos casos en que una propiedad sea cedida gratuitamente o por un valor indeterminado para ser utilizada como vivienda permanente.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca generar condiciones más favorables para el mercado inmobiliario, estimular la oferta de alquileres y promover la inversión en el sector.