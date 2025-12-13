El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre

Es el segundo mes consecutivo de 2025 en que la industria se ubica apenas por encima del 60%. Textiles, plásticos y papel lideran las caídas, según informó el INDEC.

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 61% durante octubre, por debajo del 63% registrado en el mismo mes de 2024, según informó este viernes el INDEC. A pesar del retroceso interanual, se trata del segundo mes consecutivo de 2025 en el que el indicador se mantiene por encima del 60%, después del 61,1% alcanzado en septiembre.

Entre los sectores con mayores incidencias negativas se encuentran papel y cartón, así como productos de caucho y plástico. En el primer caso, la utilización pasó del 72,9% en 2024 al 62,3% en octubre de este año, principalmente por la menor fabricación de insumos para envases y embalajes. En tanto, el rubro de caucho y plástico operó al 42,6%, también por debajo del nivel de 2024 (48,9%), debido a la caída en la producción de manufacturas plásticas y neumáticos.

El dato más preocupante vuelve a estar en la industria textil, que registró un nivel de utilización de apenas 32,5%, muy inferior al 47,8% contabilizado un año atrás. El INDEC detalló que la producción de hilados de algodón cayó 34,7% interanual, mientras que la fabricación y el acabado de tejidos cedieron 34,1%.

La industria automotriz también mostró una baja: operó al 56,1% de su capacidad, frente al 61,2% de octubre de 2024, afectada por una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.

Los analistas del sector advierten que la combinación de menor demanda interna, dificultades financieras y un aumento sostenido de las importaciones continúa presionando a la actividad manufacturera, especialmente a los rubros más sensibles como el textil.