El tenso cruce entre el massimo y Grabois por la cabeza de la lista a diputados nacionales 

Como un déjà vu, el peronismo enfrenta nuevamente el riesgo de competir con listas separadas. A ocho días del cierre de alianzas para las elecciones nacionales legislativas, las tribus de Fuerza Patria activaron un operativo de control de daños para contener a Juan Grabois. El dirigente de Patria Grande presiona para encabezar la lista de diputados o competir con lista propia. Desde el massismo, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y cercano a Massa, lo acusó de querer “ir por fuera” para dividir el voto opositor y facilitar un triunfo de Milei. Gabriel Katopodis reclamó “responsabilidad, madurez y generosidad”. Cerca de la expresidenta le restaron dramatismo a la jugada, creen que finalmente “no se va a abrir” y que, si lo hace, “es un riesgo menor”.

“Es menor si va solo, pero no creo que lo haga”, dice a Página/12 una dirigente de la provincia de Buenos Aires, al analizar el último cruce de Juan Grabois con Sergio Massa. “El cinco por ciento del 2023 no lo mantiene”, concluye. “El problema es si perdemos por un punto, ¿quién va a explicar eso?”, agrega Sebastián Galmarini, quien se encargó de responderle a Grabois.

El lunes, el dirigente de Patria Grande afirmó en una entrevista con C5N: “No puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista, hoy, a río revuelto, lo hegemonice Sergio Massa (…) Tengo que disputar esa hegemonía”. La discusión reavivó el cierre de listas de 2023, cuando Grabois cuestionó la candidatura de Massa y logró el aval de Cristina Kirchner para competir en las PASO.

Un año y medio después, Grabois asegura que lidera las encuestas. “¿La rosca política me va a permitir encabezar una lista? Massa mide ocho puntos menos que yo”, lanzó. El encargado de responderle en X fue Sebastián Galmarini. El director del Banco Provincia escribió: “A Sergio Massa no lo puso nadie, te ganó las elecciones primarias pasadas”. Galmarini desestimó también el planteo de Grabois sobre la falta de representación en el armado de listas bonaerenses. “Tus apoderados estuvieron presentes —Fede Fagioli e Itai Hagman— cuando TODOS acordamos ir juntos en septiembre y en octubre. Quizás no te contaron. La única diferencia es el sistema electoral. En PBA no metés un concejal solo”.

En efecto, el sello Patria Grande forma parte de la alianza Fuerza Patria, que se creó para disputar las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pero que, a su vez, fueron planteadas como un paquete que integraba los acuerdos de cara a octubre. El espacio de Grabois tiene en el armado bonaerense una candidata a diputada provincial por la segunda sección electoral y más de una decena de concejales en las listas. Para uno de los armadores que participó del cierre, “si saca el partido de Fuerza Patria para la nacional, debería impugnarse lo que cerró a nivel provincial”.

Para Galmarini, Grabois está especulando. Según explicó a este diario, “el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires es más restrictivo: para acceder a una banca se necesitan muchos más votos que para ser diputado nacional”. El cuñado de Massa escribió en X una chicana más: “Te recuerdo que la gran mayoría de tus pocos votos en 2023 votaron a Milei en la primera y segunda vuelta. Quizás sea tu principal acuerdo”. En el Frente Renovador sostienen que la candidatura de Grabois alimenta un “voto antisistema” que después no se queda en el peronismo.

En el entorno de la expresidenta no creen que Grabois se anime a jugar por fuera y advierten que, si lo hiciera, “sería suicida”. De todas formas, prefirieron no echar nafta al fuego y dejaron el cortocircuito como un problema entre “Massa y Grabois”.

El ministro bonaerense —hoy candidato por la Primera Sección Electoral— Gabriel Katopodis también salió a apaciguar. “Yo vi el esfuerzo de Kicillof, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo para lograr una sola boleta. No hay margen para otra cosa”, escribió en su cuenta de X. “Ahora hay que ponerle un freno a Milei, porque si no todo lo demás no va a tener sentido. Con la misma responsabilidad, madurez y generosidad, todos vamos a trabajar para que en octubre también haya una sola boleta de Fuerza Patria”, concluyó. En La Plata le dan crédito a las mediciones de Grabois: “Tiene el piso más alto, aunque me temo que su techo sea bajo”, dicen cerca del gobernador.

La suspensión de las primarias se vuelve, otra vez, un dolor de cabeza para el peronismo, que tiene que encontrar un dispositivo que contenga a la mayoría y garantice la unidad. Los dichos de Grabois coinciden con un operativo clamor lanzado desde el Frente Renovador para que Sergio Massa encabece la lista a diputado nacional. Cecilia Moreau fue una de las primeras en pedir públicamente por su candidatura. Por su parte Diego Giuliano se refirió a las encuestas que favorecen a Grabois: “Solamente las tiene él” y agregó en declaraciones a Radio Con Vos: “Creo que está desenfocado de lo que está pasando en el país, en el sentido de ir por una posible división si no se acepta lo que él quiere. Debería releer a Francisco. Evidentemente, ha perdido el rumbo. La tesis de que Grabois ya decidió ir solo y busca crear un clima para romper sobrevuela el Frente Renovador.

La candidatura de Massa es aún un enigma. A su entorno el tigrense le dice que no quiere ser candidato e impulsa nombres de dirigentes nuevos como Nicolás Mantegazza intendente de San Vicente y Federico Achaval de Pilar. La estrategia choca con la visión de Patria Grande, en ese espacio creen que la candidatura de Espert abrirá discusiones de alto voltaje y que el candidato tiene que ser alguien dispuesto a dar esa batalla retórica.

Este martes la diputada Natalia Zaracho dijo en Radio10 “Queremos que Juan Grabois encabece una lista”. En Patria grande reconocen que “todas las variables están abiertas”. El lunes Grabois lo dijo en el prime televisivo: “Voy a ser candidato en la provincia, sí o sí. ¿Sabés de quién depende si va a ser con lista propia o con la lista esta (Fuerza Patria)? Depende de los genios de la política que manejan las cosas”