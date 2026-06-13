El techo de la banda del dólar subirá a $1.844,87 en julio tras el dato de inflación

El BCRA actualizará los límites de flotación cambiaria un 2,1% en función del IPC del INDEC. La cotización mayorista opera lejos del techo de intervención.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizará las bandas de flotación del dólar un 2,1% en julio. La medida se ejecutará de forma automática en función del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, el cual registró una variación mensual del 2,1%.

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El esquema regulatorio vigente estipula que el techo y el piso de la banda cambiaria se desplazan diariamente hasta replicar el ritmo de la inflación del mes previo. Con esta flexibilización, la autoridad monetaria busca evitar que el límite superior se aprecie en términos reales frente a la evolución de los precios locales.

Los nuevos valores para el mercado cambiario

A partir de este ajuste indexado, el límite máximo de flotación se ubicará en $1.844,87 hacia fines del séptimo mes del año. Por su parte, el piso o límite inferior del esquema cambiará a $754,14. El techo de la banda representa el valor crítico donde el BCRA se encuentra obligado a intervenir con reservas internacionales.

Techo de la banda (Julio): $1.844,87

Piso de la banda (Julio): $754,14

Cotización mayorista actual: $1.432,50 (cierre del jueves)

Actualmente, el tipo de cambio oficial se posiciona casi un 25% por debajo del techo de intervención. Pese a la distancia entre la cotización real y el límite superior, los operadores financieros de la City consideran relevante la actualización para medir el recorrido alcista que puede convalidar el mercado sin la irrupción del Central.

Origen del sistema y acumulación de reservas

El mecanismo de bandas cambiarias comenzó a implementarse en abril de 2025, coincidiendo con la flexibilización y salida del cepo cambiario. Sin embargo, las reglas de actualización automática por IPC debutaron formalmente el 2 de enero de este año, habiendo iniciado con un piso original de $914,78 y un techo de $1.529,03.

En paralelo a la administración de la flotación, la entidad monetaria acumuló compras por más de u$s10.500 millones en lo que va del año. El programa oficial estipula la adquisición diaria del 5% del volumen negociado en el mercado de cambios, un objetivo que fue superado en la mayoría de las ruedas cambiarias gracias a las condiciones de liquidez.