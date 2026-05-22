El sueldo dura cada vez menos: el alarmante dato que golpea a los trabajadores argentinos

Un informe privado reveló que el 73% de los trabajadores argentinos agota su salario antes de las dos semanas de haber cobrado. Además, casi 9 de cada 10 aseguran que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

La crisis económica sigue golpeando de lleno a los trabajadores argentinos. Un nuevo informe privado reveló que el 73% de las personas ocupadas agota su salario dentro de los primeros 14 días después de cobrar, mientras que el 87% asegura que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

El relevamiento expone además un fuerte deterioro del poder adquisitivo, aumento del endeudamiento y una creciente imposibilidad de ahorrar.

Cuánto duran los salarios en Argentina

Los datos surgen de un estudio realizado por el portal de empleo Bumeran, que analizó cómo administran sus ingresos los trabajadores argentinos durante mayo de 2026.

Los resultados muestran un escenario crítico:

Un 28% gasta prácticamente todo el sueldo apenas cobra para cancelar cuentas y deudas.

El 21% logra llegar solo hasta la segunda semana del mes.

Un 15% asegura que el salario le dura menos de una semana.

Otro 9% logra sostenerse apenas siete días.

Solo el 9% afirmó que sus ingresos alcanzan para cubrir todo el mes.

El estudio también muestra que la posibilidad de ahorrar prácticamente desapareció para la mayoría de los hogares.

Nueve de cada diez trabajadores afirmaron que no logran guardar dinero.

Entre los principales motivos aparecen:

salarios insuficientes (54%)

pago de deudas previas (19%)

Además, el 77% reconoció tener algún tipo de deuda económica activa, cinco puntos más que el año pasado.

El dato coincide con el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito, que en abril ya alcanzaba al 55% de los hogares argentinos.

El informe identificó cuáles son los principales gastos que más presión generan sobre los ingresos mensuales.

Alquileres

El alquiler aparece como la principal preocupación económica para el 44% de los trabajadores.

La imposibilidad de acceder a una vivienda propia consolidó el costo habitacional como uno de los mayores problemas para miles de familias.

Alimentación

Los alimentos representan el segundo gasto más importante.

Según datos del INDEC, la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo alcanzó en abril de 2026 los $665.043.

Para el 27% de los encuestados, la comida es hoy el factor que más impacta sobre el salario.

Deudas y préstamos

Otro 16% de los trabajadores afirmó que gran parte de sus ingresos se destina al pago de cuotas, créditos y préstamos acumulados.

La combinación entre caída salarial y financiamiento permanente se convirtió en una constante para sostener el consumo cotidiano.

Federico Barni, CEO de Bumeran, aseguró que la desaceleración inflacionaria no se traduce automáticamente en una recuperación del salario real.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real”, sostuvo.

Además, remarcó que el problema actual ya no pasa solamente por “ganarle a la inflación”, sino por recuperar capacidad de consumo y previsibilidad económica.

El informe también comparó la situación argentina con otros países latinoamericanos.

Según el relevamiento:

Panamá encabeza el ranking regional de dificultades económicas, con el 92% de los trabajadores sin llegar a fin de mes.

Ecuador aparece segundo con el 90%.

Argentina se ubica inmediatamente detrás con uno de los peores indicadores salariales de la región.

En Chile, aunque la situación salarial es diferente, el alto costo de los alquileres consume hasta el 57% de los ingresos.

Los datos muestran que el problema ya no afecta solamente al ahorro o a gastos extraordinarios.

Cada vez más trabajadores destinan el salario únicamente a sobrevivir el mes, cubrir servicios básicos y cancelar deudas acumuladas.

La pérdida de previsibilidad económica también impacta sobre decisiones familiares, educación, salud y proyectos personales.