El Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la legislación de los DNU 

El Senado le dio esta tarde media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, con una amplia mayoría 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales, busca poner un freno al gobierno de Javier Milei y morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Poder Ejecutivo para saltear al Congreso.

A los cinco votos libertarios que acompañaron al oficialismo para respaldar el veto se sumó la senadora Vilma Facunda Bedia, ausente en la primera votación y una vez más actuaron con lealtad Carmen Rivero y Francisco Paoltroni. Las abstenciones fueron de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut que responden a Rovira. Y hubo ausencias de algunos radicales que estaban en el recinto como Carolina Losada, los mendocinos de Cornejo: Mariana Juri y Rodolfo Suarez y el chaqueño Victor Zimmermann. Sobre estos últimos pesaron las alianzas electorales.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, limita una de las herramientas favoritas del presidente: obliga a que cada DNU sea tratado en un plazo máximo de 90 días y establece que con el rechazo de una sola cámara quedarán sin efecto. También prohíbe al Ejecutivo volver a dictar decretos de contenido similar durante un año y habilita a ambas cámaras a abocarse a su tratamiento incluso en período de receso. La norma alcanza tanto a los DNU como a los decretos delegados, como los que recientemente fueron anulados por el Congreso.