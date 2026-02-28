El Senado aprobó la reforma laboral

El Senado de la Nación aprobó este viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno, tras una sesión maratónica que puso fin a las extraordinarias. La sanción llegó luego de la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil y en medio de protestas y un fuerte operativo de seguridad en el Congreso.

El Senado de la Nación aprobó este viernes 27 de febrero la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras una extensa sesión que puso fin al período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. La sanción de la ley coronó una jornada clave para el oficialismo, que logró avanzar con otra de las reformas estructurales de su agenda. La aprobación fue con 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones.

La sesión comenzó pasadas las 11 de la mañana y tuvo como primer hito la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ese proyecto fue avalado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Tras esa votación, el debate por la reforma laboral entró en su recta final y finalmente fue aprobado por la Cámara alta.

Durante la previa se registraron incidentes en el Obelisco protagonizados por grupos de izquierda, mientras que a lo largo del día hubo manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, en el marco de un importante operativo de seguridad.

En el cierre del debate, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa del Ejecutivo y aseguró que la reforma será clave para fomentar el empleo registrado. “Hoy tenemos trabajadores más libres”, afirmó en el recinto.

Bullrich cuestionó el esquema laboral vigente al sostener que “es un sistema que hace que nadie contrate a nadie” y remarcó que la nueva ley de modernización laboral “crea empleos y baja impuestos”. “Estamos cambiando la historia de la Argentina”, expresó, al señalar que la normativa “se adecua al mundo en el que vivimos” y permitirá que haya “menos gente fuera del sistema”.

Con la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo cerró una sesión maratónica en el Senado y dio por finalizadas las extraordinarias con dos leyes centrales ya sancionadas.