El secretario de la Internacional de la Educación visitó a Cristina Kirchner 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este domingo la visita del secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, y la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, en su departamento de San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Tras el encuentro, la exmandataria publicó un mensaje en sus redes sociales donde contó que junto a Alesso y al referente de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo, conversaron “sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente”.

También abordaron “la situación internacional y su conflictividad actual” y “la catástrofe social” que el presidente Javier Milei “con sus políticas, ha generado en nuestro país”, señaló CFK en su cuenta de X. En el final de su mensaje, que acompañó con una fotografía del encuentro, la expresidenta agradeció a Edwards “por la visita y por la solidaridad” expresada.https://twitter.com/CFKArgentina/status/1960053873613095152

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, también dio cuenta del encuentro en sus redes sociales, a través de un posteo donde pidió ponerle fin al “lawfare” que tiene como víctima a la exmandataria. “#CristinaLibre. Visitamos a Cristina con el Secretario General de la Internacional de la Educación David Edwards. Basta de Lawfare!”, escribió.https://twitter.com/soniaalesso1/status/1959995155848511734