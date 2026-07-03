El riesgo país cayó por cuarta rueda consecutiva y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

Los bonos soberanos en dólares cerraron con ganancias, el S&P Merval avanzó más de 1% y el riesgo país descendió a 415 puntos, su menor nivel en más de ocho años. El dólar oficial permaneció estable y las reservas del Banco Central volvieron a superar los USD 48.000 millones.

El mercado financiero argentino volvió a mostrar una jornada positiva este jueves, con una nueva baja del riesgo país, que descendió por cuarta rueda consecutiva y se ubicó en 415 puntos básicos, el nivel más bajo desde abril de 2018, según el índice elaborado por JP Morgan.

La mejora estuvo acompañada por un avance promedio del 0,2% en los bonos soberanos en dólares, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires subió 1,1%, impulsado por compras en acciones líderes.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también registraron mayoría de alzas. Las principales subas fueron para Globant (+3,7%), Banco Supervielle (+3,6%) y Loma Negra (+3,5%).

Los analistas atribuyeron el buen desempeño de los activos argentinos a la mejora en la percepción del riesgo soberano y a la expectativa de una mayor estabilidad macroeconómica. Desde IOL señalaron que la reciente mejora en la calificación crediticia del país aún deja margen para una mayor compresión del riesgo país.

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró prácticamente sin cambios en $1.488, mientras que el tipo de cambio del Banco Nación se mantuvo en $1.510 para la venta. Por su parte, el dólar blue permaneció estable en $1.525.

El Banco Central compró USD 25 millones durante la jornada y las reservas internacionales crecieron USD 948 millones, alcanzando los USD 48.004 millones, el nivel más alto desde principios de junio.

En tanto, la operatoria del mercado de futuros volvió a mostrar un importante volumen negociado, con más de USD 1.400 millones equivalentes en contratos, mientras el interés abierto superó los USD 3.500 millones.

La jornada financiera se desarrolló en un contexto internacional mixto, luego de que en Estados Unidos se conocieran datos de empleo por debajo de las expectativas, lo que reforzó las apuestas de los mercados sobre una posible flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses.