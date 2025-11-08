El PRO y el síndrome de los diputados que huyen del bloque 

​

En medio de una negociación para formar un interbloque de La Libertad Avanza, el bloque del PRO se está viendo sistemáticamente desangrado y debilitado. Un poco por el efecto de la victoria de Javier Milei en octubre y otro poco por el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich para quitarle bancas a su expartido y dejarlos con menos herramientas a la hora de negociar su apoyo al actual oficialismo, el bloque amarillo se viene encogiendo. La última partida fue Belén Avico, una diputada cordobesa a la que la ministra de Seguridad y futura jefa de bloque en el Senado consiguió pasar a las filas violetas.

El anunció se hizo, por supuesto, con toda la pompa, para marcarle la cancha a Macri. Avico se sumará al bloque de La Libertad Avanza y no al del PRO, lo que dejará a los violetas con unos 88 diputados y a los amarillos, con algo menos de 20. Malas noticias para Cristian Ritondo, que cada vez que se da vuelta, le falta un soldado más.

Fue Bullrich la encargada de anunciar (y celebrar) el pase de Avico en su cuenta de X. Remarcó que el equipo oficialista se formó con personas convencidas de que “hay que transformar la Argentina para siempre”. “Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”. indicó.

Esto ocurre luego de que siete diputados nacionales que eran del PRO yque responden a Bullrich rompieron el bloque para pasarse a LLA, y lo hicieron justo cuando Macri se reunía con Milei el viernes pasado: son Damián Arabia, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, María Luisa González Estevarena, Patricia Vázquez y Carlos Almenda. Además, Bullrich sumó a la senadora Carmen Alvarez Rivero.

A Fernando Iglesias, a quien no incluyeron en las listas, el Gobierno le obsequió la embajada en la Unión Europea. Y la última es Avico que, de paso, faltó sin avisar a la cena del bloque convocada por Ritondo. El malestar en el PRO por el desangrado de su bancada es alto.