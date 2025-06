El PRO cree que tendrá más lugares en las listas 

​

Además de festejar, en el PRO mandaron a medir que incidencia podría tener la prisión de Cristina Fernández de Kirchner en el comportamiento del electorado. Sobre todo preocupa en las filas amarillas la idea de que la expresidenta pueda tener una suerte de resurgimiento político a partir del hecho de que es encarcelada y como eso movilizó al peronismo. No obstante, según contaron a este diario, lo que volvió en las encuestas los dejó tranquilos: le devolvieron la imagen de un electorado absolutamente polarizado, donde el sector que comparten con La Libertad Avanza aparece inamovible. La noticia que golpeó en la semana tampoco parece haber alterado las negociaciones con los emisarios de Karina Milei para armar un frente en la provincia de Buenos Aires. En un encuentro liderado el viernes pasado por Mauricio Macri volvieron a remarcar que tienen recursos humanos y despliegue territorial ante la ausencia de candidatos de LLA. Sin CFK, eso sí, la discusión de quién irá por la Tercera Sección Electoral pasó a ser más calma.

Pasados los festejos que hicieron públicos los macristas y las declaraciones santurronas hablando de justicia y de corrupción, en los comandos de campaña del PRO se pusieron a medir la incidencia electoral que puede tener su prisión, sobre todo pensando en un escenario que unifique al peronismo y le vuelva a dar cierta mística a la campaña que hasta ahora no existía. A Macri ya le pasó esto: corría 2010 y carreteaba para disputarle la presidencia a CFK en 2011 cuando murió el ex presidente Néstor Kirchner. El clima político cambió tanto que su entonces consultor Jaime Durán Barba le explicó que no tenía manera de ganarle. El resultado fue que Macri se bajó de la contienda presidencial y fue por la reelección como jefe de Gobierno.

No obstante, encuestas en mano, en el PRO dicen que nada de esto está ocurriendo en 2025, con una sociedad muy distinta a la de 2010. Según los consultores que consumen, el electorado está fuertemente polarizado. “No creo que haya un resurgimiento”, dice a este diario uno de los dirigentes de primera línea de PRO. “No creo que tenga un voto más ni un voto menos de los que tenía”, advierte. Es decir: no perdió potencial electoral con lo ocurrido, pero tampoco observan que esté ganando nuevos votantes, pese a que en los últimos días se reunión con sectores políticos que eran impensados tiempo atrás. Para los macristas, quien ya estaba convencido de que era culpable, ratificó sus ideas. Y quien creía que se trataba de una persecusión política, también sigue en su línea. Pero no se movió mucho la grieta.

Eso es, al menos, lo que observan en las encuestas que estuvieron relevando en los últimos días (la última es del viernes). Las respuestas varían según de que lado de la mecha se encuentra el que responde: el electorado LLA-PRO contesta que la condena es justa, mientras que el de Unión por la Patria dice que es una persecusión política. Las encuestas les indican también que sus electores creen que habrá situaciones de violencia, pero que serán transitorias, mientras que los otros consideran que esto llegó para quedarse. Los votantes de LLA-PRO consideran que el kirchnerismo saldrá mayormente debilitado de la prisión de su lider y los otros, lo contrario. El dato más relevante es que en cada gráfico se ven los números invertidos según el electorado (si es un 70 por ciento el que condena a Cristina de un sector, del otro es el 70 por ciento el que la defiende). Una polarización a prueba de fallos de la Corte.

Ese escenario pareció tranquilizar a los dirigentes del PRO: aunque todavía es pronto, tienden a pensar que no modificará mucho los resultados electorales, y sobre todo que no los obliga a cambiar su estrategia electoral. En esa línea fue Macri con su último tuit de la polémica: “La ambición que siempre tuvo Cristina Kirchner de quedar en los libros de historia fue cumplida, de una manera distinta a la que pretendía, pero cumplida al fin”.

Para algunos dirigentes del PRO tirando a violeta, con esto el muerto se ríe del degollado: “Milei ya se cargó a Mauricio con las elecciones de la Ciudad, y ahora con la condena se carga a CFK. Dos pilares del pasado que se caen”, describió el hombre fuerte del PRO, deviniendo LLA.

Uno de los pocos que advirtió de lo contrario fue Luis Juez, aunque ya no forma parte del PRO: “Cristina gana con la condena y se fortalece ante su adversidad”, indicó. “Cristina Kirchner es inteligente, hoy tiene la centralidad y se ve en el espejo de Lula”, remarcó el dirigente cordobés. No hubo muchos que lo quisieran seguir en ese análisis, aun si lo piensan.

En provincia de Buenos Aires, los negociadores del PRO -que siguen conversando con Sebastián Pareja, el lugarteniente de Karina Milei, para llegar a un acuerdo bonaerense- sostuvieron en consulta con este diario que nada cambió en los terminos de las negociaciones. “Para nada. A las negociaciones con LLA no las afecta en nada”, insistieron. A lo sumo, la ausencia de CFK en la Tercera Sección Electoral les permite discutir con más calma quién será el candidato en esos distritos y alejarse de algunas opciones aventureras que venían de la Rosada (Iñaki Gutiérrez, Daniel Parisini, Leila Gianni, por nombras solo algunos de los nombres que sonaron) y buscar algún candidato más “normal” (así dijeron en el PRO).

En su encuentro del viernes, el PRO emitió un comunicado donde buscó destacar que tienen la gente para completar las listas, ante una visible falta de nombres desde LLA. “Contamos con personas en todo el país, preparadas, con experiencia y convicciones. Es ese equipo humano nuestro mayor activo para transformar la Argentina”, afirmaron tras un encuentro partidario. Más que una declaración política parecía la presentación de un currículum vitae.

https://twitter.com/proargentina/status/1933574316517736509

Lamentablemente para los negociadores PRO, la prisión de CFK no parece haber alterado los pocos lugares que les están ofreciendo en las listas nacionales desde el despacho de Karina Milei ni la discusión, también exigua, de puestos en las listas de las elecciones bonaerenses. De hecho, por estas horas la oferta de LLA parece está reduciendose, no amplíandose. Y en el PRO ya se están resignando a que el nombre del frente va a ser “La Libertad Avanza”.

Pero esa, como suele decirse, es otra historia.